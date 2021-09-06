人民网记者 孙阳 栗翘楚 杜燕飞

9月2日，2021年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会在京举行，国家主席习近平在峰会上发表视频致辞。

习近平主席在致辞中表示，服务贸易是国际贸易的重要组成部分和国际经贸合作的重要领域，在构建新发展格局中具有重要作用。我们愿同各方一道，坚持开放合作、互利共赢，共享服务贸易发展机遇，共促世界经济复苏和增长。

多位受访者在接受人民网记者专访时表示，习近平主席的讲话彰显了中国坚定不移扩大对外开放，与世界各国共克时艰的诚意，一些务实举措的提出，也为企业发展提振了信心。

“习近平主席的致辞让我再次感受到了中国坚持高水平对外开放、推动国际合作、以科技创新引领行业发展、营造开放包容的营商环境的强大信心和决心。开放得以共赢，开放才可为世界经济复苏提供机遇。”安永中国主席、大中华区首席执行官及全球管理委员会成员陈凯表示。

中国人寿集团党委书记、董事长王滨表示：“习近平主席在致辞中号召携手抗疫、共克时艰，坚持用和平、发展、合作、共赢的‘金钥匙’，破解当前世界经济、国际贸易和投资面临的问题。中国人寿将切实加大在‘两新一重’等重大项目领域资金投入力度，全方位参与多层次社会保障体系建设，深入推动服务乡村振兴工作方案落地，为高质量发展助力。”

“中国持续提高开放水平、扩大合作空间，尤其是加强服务领域规则建设，打造数字贸易示范区，这将进一步增强跨国企业对中国市场的信心。”SAP全球执行副总裁、大中华区总裁黄陈宏表示，公司将充分发挥数字技术优势，为建设数字中国做出更大贡献。

高通公司全球高级副总裁钱堃表示：“习近平主席在致辞中强调，要坚持开放合作、互利共赢，共享发展机遇，共享中国技术发展成果。5G商用两年多以来，国际市场上可以看到更多中国合作伙伴的终端产品，也有很多创新技术和先进的产品服务，这让我感到非常振奋。”

“习近平主席的致辞释放出我国坚持推进经济全球化、加快数字经济发展的积极信号。”奇安信集团董事长齐向东表示，随着数字经济对外开放程度不断加深，网络安全企业将迎来展现技术实力、拓展海外市场的重大机遇。

连续4年缩减外资准入负面清单；出台海南自贸港跨境服务贸易负面清单；《区域全面经济伙伴关系协定》正式签署……近年来，我国加快构建“双循环”新发展格局，对外开放水平进一步提高。

习近平主席在致辞中表示，我们将提高开放水平，在全国推进实施跨境服务贸易负面清单，探索建设国家服务贸易创新发展示范区。

商务部研究院副院长崔卫杰认为，在全国推行实施跨境服务贸易负面清单，是对我国服务贸易管理制度的根本性变革。他表示：“与过去在某一些具体行业作出的服务业开放安排不同，跨境服务贸易负面清单明确列出针对境外服务提供者的特别管理措施，跨境服务贸易自由化水平、便利化水平得到双提升，对推动外贸高质量发展具有重要意义。”

此外，习近平主席在致辞中宣布，将继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。

“对于资本市场而言，这是振奋人心的消息。北京证券交易所将为科技创新企业提供更多的发展机会，让大量科研成果转化为市场产品，成为我国创新发展的动力，更好的推动服务贸易的发展。”中国人民大学中国资本市场研究院联席院长赵锡军表示。

“作为金融从业人员，习近平主席的致辞让我备受鼓舞。”红塔证券研究所所长、首席经济学家李奇霖表示，北交所与沪、深交易所、区域性股权市场错位发展，将进一步完善我国多层次资本市场的生态建设，助力金融支持实体经济提质增效，有效引导市场健康发展。

(责编：赵超、吕骞)