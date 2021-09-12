李彤 黄盛 李璐颖 张超

人民网“领导留言板”网友留言截图。

生态兴则文明兴，一些与人民群众生活息息相关的生态环境问题，是社会各界关注的热点。今年以来，网友通过人民网“领导留言板”对生态文明建设积极建言献策，包括农村地下水污染、禁烧秸秆、环境污染治理、重污染天气预警、公众参与方式等民生话题。

“希望督察组进一步收集群众意见，多搞回头看。”

“建议尽快完善农村排水系统，保护地下水不受污染。”

“建议省、市、县（区）相关主管部门在发布‘重污染天气应急响应’时，也相应发布解除日期。”

生态环境部对人民网网友关切做出了及时回应，表示将继续立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护，推动生态文明建设实现新进步，绘就更加美丽的中国画卷，让群众更有获得感。

广泛动员公众共同参与

提高百姓生态文明意识

生态文明是人民群众共同参与、共同建设、共同享有的事业，美丽中国建设同每个人息息相关，离不开每一个人的努力。正因此，在生态文明建设过程中，广泛动员公众参与生态环境保护颇为重要。

有网友在人民网“领导留言板”上留言表示，“目前开展的各种环境污染治理和检查评比，应当有当地群众参加，当地百姓应该有更多知情权和参与权。”

对此，生态环境部回应网友表示，“十三五”以来，通过“管理平台”接收处理群众反映问题超过288万件，其中电话举报超过157.97万件，微信举报 93.6万件，网上举报 29.6万件。生态环境部对所有投诉举报件开展抽查，共抽查群众投诉举报案件超过29.6万件，对问题解决不到位的超过1.99万件提出修改意见退回地方重办。对久拖未决、群众集中重复反映、存在重大社会环境风险隐患的132个问题，分97批次向地市级人民政府或省生态环境厅发函预警，取得显著效果。

记者梳理发现，近一段时间以来，生态环境部联合有关部门进一步扩大了公众参与的渠道，推动公众更加有序有效来参与生态环境治理，构建全民参与行动体系，不断推进生态环境治理体系和治理能力现代化建设。

同时，中央生态环境保护督察始终将推动解决群众反映突出的生态环境问题作为重点，受理群众生态环境保护方面的来信来电举报，进一步保障了群众举报问题的回应。

强化农业面源污染治理

持续改善农村人居环境

良好的生态环境、健康的生产环境是农业农村实现高质量发展的保障，农业面源污染治理是实现农业绿色转型发展、优化农村生产环境的有效途径。

如何加强农业面源污染治理？有业内人士表示，农业面源污染治理需要政府及其职能部门、农资生产者、农业生产主体共同参与，要从源头入手高质量推动农业面源污染治理，逐步实现农业生产环境系统健康，推动农业绿色发展和乡村生态振兴。

有网友在人民网“领导留言板”上认为，“秸秆焚烧可以消灭大部分虫卵及杂草，焚烧后的草灰是天然肥料，有利于庄稼生长。建议每个村管辖的小组，修建统一焚烧点，并使用烟雾净化等方式，草灰则可以还田、水溶、建发酵池施肥。”

生态环境部回应时表示，将按照部门责任分工，继续压实地方各级政府主体责任，通过严格管控秸秆焚烧，以禁促用，倒逼加大秸秆综合利用力度；督促地方全面推动提高秸秆综合利用水平，以秸秆肥料化、饲料化、能源化利用为主攻方向，完善秸秆收储运体系；推动地方发展改革、农业农村、生态环境、气象部门联防联控，结合气象条件变化和空气质量预测预报结果，统筹正常生产和空气质量改善。

还有网友针对农业面源污染导致的水环境质量保护，在人民网“领导留言板”上表示，“我所在的农村地区，每家每户都会有一个地下井，俗称‘旱井’。有人会把生活污水倒入井里自然干涸。污水在下渗的过程中会对地下水造成污染。”

对此，生态环境部回应网友时表示，将联合相关部门，深入推进农村生活污水治理工作，做好“十四五”相关规划和实施方案，采取有效措施，提高污水治理能力和治理水平，保护农村生态环境。

打好污染防治攻坚战

助推经济社会绿色转型

近年来，人民群众身边的蓝天白云、绿水青山明显增多，看得见的变化是人们的共同感受，获得感、幸福感、安全感显著增强。数据显示，“十三五”规划纲要确定的生态环境9项约束性指标超额完成。2020年全国地级及以上城市优良天数比 2015年增长5.8%。

针对进一步做好减污、降碳、强生态，有网友在人民网“领导留言板”上建议，在冬季等重污染天气易发多发的时段，更及时向企业和社会公众发布月度、季度重污染天气发生的大致频率、预警和解除时间，以方便企业和公众提前安排相关工作。

生态环境部在回应中介绍说，将继续研究部署“十四五”期间重污染天气应对工作，进一步明确预警的启动和解除条件，规范预警响应与解除流程；并与中国气象局紧密合作，每月组织大气污染扩散气候条件会商，对全国未来一个月的空气质量形势进行研判，及时将研判结果向全社会公布。

“人民群众对优美生态环境的获得感、幸福感和安全感显著增强，厚植了全面建成小康社会的绿色底色和质量成色。”在近期举行的中国环境与发展国际合作委员会2021年年会上，生态环境部部长黄润秋表示，进入新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，推动高质量发展，需要发挥生态环境高水平保护的基础支撑和关键保障作用；要将绿色发展理念贯穿到经济社会发展的各方面和全过程，做绿色发展理念的践行者和守护者。

(责编：张文婷、吕骞)