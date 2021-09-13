左鹏飞

原标题：最近大火的元宇宙到底是什么？

准确地说，元宇宙不是一个新的概念，它更像是一个经典概念的重生。1992年，美国著名科幻大师尼尔·斯蒂芬森在其小说《雪崩》中这样描述元宇宙：“戴上耳机和目镜，找到连接终端，就能够以虚拟分身的方式进入由计算机模拟、与真实世界平行的虚拟空间。”

今年3月，元宇宙概念第一股罗布乐思（Roblox）在美国纽约证券交易所正式上市；5月，Facebook表示将在5年内转型成一家元宇宙公司；8月，字节跳动斥巨资收购VR创业公司Pico……今年，元宇宙无疑成为了科技领域最火爆的概念之一。

那么，元宇宙到底是什么？为何各大数字科技巨头纷纷入局元宇宙？我国元宇宙产业又该如何布局与发展？

元宇宙目前尚无公认定义

准确地说，元宇宙不是一个新的概念，它更像是一个经典概念的重生，是在扩展现实（XR）、区块链、云计算、数字孪生等新技术下的概念具化。

1992年，美国著名科幻大师尼尔·斯蒂芬森在其小说《雪崩》中这样描述元宇宙：“戴上耳机和目镜，找到连接终端，就能够以虚拟分身的方式进入由计算机模拟、与真实世界平行的虚拟空间。”

当然，核心概念缺乏公认的定义是前沿科技领域的一个普遍现象。元宇宙虽然备受各方关注和期待，但同样没有一个公认的定义。回归概念本质，可以认为元宇宙是在传统网络空间基础上，伴随多种数字技术成熟度的提升，构建形成的既映射于、又独立于现实世界的虚拟世界。同时，元宇宙并非一个简单的虚拟空间，而是把网络、硬件终端和用户囊括进一个永续的、广覆盖的虚拟现实系统之中，系统中既有现实世界的数字化复制物，也有虚拟世界的创造物。

当前，关于元宇宙的一切都还在争论中，从不同视角去分析会得到差异性极大的结论，但元宇宙所具有的基本特征则已得到业界的普遍认可。

其基本特征包括：沉浸式体验，低延迟和拟真感让用户具有身临其境的感官体验；虚拟化分身，现实世界的用户将在数字世界中拥有一个或多个ID身份；开放式创造，用户通过终端进入数字世界，可利用海量资源展开创造活动；强社交属性，现实社交关系链将在数字世界发生转移和重组；稳定化系统，具有安全、稳定、有序的经济运行系统。

受到科技巨头、政府部门的青睐

8月以来，元宇宙概念更加炙手可热，日本社交巨头GREE宣布将开展元宇宙业务、英伟达发布会上出场了十几秒的“数字替身”、微软在Inspire全球合作伙伴大会上宣布了企业元宇宙解决方案……事实上，不仅是各大科技巨头在争相布局元宇宙赛道，一些国家的政府相关部门也积极参与其中。5月18日，韩国科学技术和信息通信部发起成立了“元宇宙联盟”，该联盟包括现代、SK集团、LG集团等200多家韩国本土企业和组织，其目标是打造国家级增强现实平台，并在未来向社会提供公共虚拟服务；7月13日，日本经济产业省发布了《关于虚拟空间行业未来可能性与课题的调查报告》，归纳总结了日本虚拟空间行业亟须解决的问题，以期能在全球虚拟空间行业中占据主导地位；8月31日，韩国财政部发布2022年预算，计划斥资2000万美元用于元宇宙平台开发。

元宇宙为何能受到科技巨头、风险投资企业、初创企业，甚至政府部门的青睐？

从企业来看，目前元宇宙仍处于行业发展的初级阶段，无论是底层技术还是应用场景，与未来的成熟形态相比仍有较大差距，但这也意味着

元宇宙相关产业可拓展的空间巨大。因此，拥有多重优势的数字科技巨头想要守住市场，数字科技领域初创企业要获得弯道超车的机会，就必须提前布局，甚至加码元宇宙赛道。

从政府来看，元宇宙不仅是重要的新兴产业，也是需要重视的社会治理领域。伴随着元宇宙产业的快速发展，随之而来的将是一系列新的问题和挑战。元宇宙资深研究专家马修·鲍尔提出：“元宇宙是一个和移动互联网同等级别的概念。”以移动互联网去类比元宇宙，就可以更好地理解政府部门对其关注的内在逻辑。政府希望通过参与元宇宙的形成和发展过程，以便前瞻性考虑和解决其发展所带来的相关问题。

在技术、标准等方面做好前瞻性布局

元宇宙是一个极致开放、复杂、巨大的系统，它涵盖了整个网络空间以及众多硬件设备和现实条件，是由多类型建设者共同构建的超大型数字应用生态。为了加快推动元宇宙从概念走向现实，并在未来的全球竞争中抢占先机，我国应在技术、标准、法律3个方面做好前瞻性布局。

从技术方面来看，技术局限性是元宇宙目前发展的最大瓶颈，XR、区块链、人工智能等相应底层技术距离元宇宙落地应用的需求仍有较大差距。元宇宙产业的成熟，需要大量的基础研究做支撑。对此，要谨防元宇宙成为一些企业的炒作噱头，应鼓励相关企业加强基础研究，增强技术创新能力，稳步提高相关产业技术的成熟度。

从行业标准方面来看，只有像互联网那样通过一系列标准和协议来定义元宇宙，才能实现元宇宙不同生态系统的大连接。对此，应加强元宇宙标准统筹规划，引导和鼓励科技巨头之间展开标准化合作，支持企事业单位进行技术、硬件、软件、服务、内容等行业标准的研制工作，积极地参与制定元宇宙的全球性标准。

从法律方面来看，随着元宇宙的发展，以及逐步走向成熟，平台垄断、税收征管、监管审查、数据安全等一系列问题也将随之产生，提前思考如何防止和解决元宇宙所产生的法律问题成为必不可少的环节。对此，应加强数字科技领域立法工作，在数据、算法、交易等方面及时跟进，研究元宇宙相关法律制度。

可以肯定的是，在技术演进和人类需求的共同推动下，元宇宙场景的实现，元宇宙产业的成熟，只是一个时间问题。作为真实世界的延伸与拓展，元宇宙所带来的巨大机遇和革命性作用是值得期待的，但正因如此，我们更需要理性看待当前的元宇宙热潮，推动元宇宙产业健康发展。

（作者系中国社会科学院数量经济与技术经济研究所副研究员）

(责编：赵超、陈键)