曹政

9月10日到13日，2021世界机器人大会将在北京亦庄重启大幕。本届大会论坛将邀请300余位国内外顶尖科学家、国际组织代表、企业家代表等共同参会，110余家企业的500多款产品参展。

世界机器人大会自2015年至今已成功举办五届，成为机器人领域规模最大、规格最高、国际元素最丰富的顶级盛会。承办单位之一的中国电子学会副秘书长梁靓介绍，本届大会将全面展示机器人领域新技术、新产品、新模式、新业态，并将围绕机器人研究、应用领域及智能社会创新发展开展高水平交流活动，为构建开放包容、互学互鉴的全球机器人生态体系贡献力量。

今年大会主题为“共享新成果，共注新动能”，主要包括论坛、博览会、大赛等内容。大会获得20家国际机构支持，将举办1场国际主题峰会和7场国际双边、多边会议，共有10位国际组织主席、100余位国际嘉宾参会。

论坛板块将由1场开幕式、3场主题峰会、20余场专题论坛等活动共同组成。论坛将整体以线上线下结合、境内境外互动的方式进行，邀请300余位国内外顶尖科学家、国际组织代表、企业家代表等共同参会，围绕科技前沿、技术创新与突破、国际合作机遇、新兴产业应用等巅峰论道。其中，主论坛将由3天峰会组成，首次采用“线上+线下”相结合的方式，国际嘉宾规格更高、主题演讲内容更精、创新技术产品更尖端。

博览会展览板块将打造工业机器人、服务机器人、特种机器人三大展区，另外还设立创新展区，全面展示机器人本体、关键零部件和产业链上下游以及关联领域的前沿科技和最新成果，将有110余家企业的500多款产品参展。

记者注意到，在工业机器人部分，本次博览会将展示多项工业机器人在汽车及零部件、化工与制药、消费电子与家用电器、铸造行业等领域的智能制造解决方案。

“随着人口老龄化加剧，医疗机器人的应用需求逐渐增加，多种不同功能的医疗机器人均已得到应用，本次博览会将重点打造医疗机器人专区。”梁靓说，相比上届博览会，本届博览会医疗专区面积增加一倍，将有手术机器人、康养机器人等不同应用机器人同台亮相。本届博览会还将展示新一代仿人形机器人。仿人形机器人随着技术发展逐渐具备了精准的力觉、视觉、听觉、空间知觉等全方位的感知系统。

观众除了看到展品，还能享受机器人的服务。据介绍，场馆内新增智能导引机器人、智能清扫机器人、智能巡检机器人，在大会现场提供问询导览、会场消毒、会场清洁以及食品运送等智能化服务。

记者获悉，为了满足观展需求，即日起，观众可以在世界机器人大会官网提交票务申请。9月10日为专业观众日，9月11日到13日为公众日。

根据提示，所有参观人员均须21日内未去过中高风险地区或境外，没有与新冠病毒肺炎感染者或密接者有过接触，并承诺身体健康状况良好；所有观众均须持48小时内核酸检测阴性证明和全流程疫苗接种证明；青少年须由学校（集体）组织方可参观，不接受青少年家庭或个人预约；博览会须线上预约，实名审核，报名成功后，参会者务必携带身份证，凭身份证入场；博览会期间，观众需要保持合理社交距离，全程佩戴口罩。

(责编：王震、吕骞)