人民网记者 许维娜

“人，为什么要读书呢？”

开学第一周，河南太康县万堂小学四年级的任晓宇不解地问。

“没有一艘舰船，能像一本书，带我们遨游远方；没有一匹骏马，能像一页诗行，如此欢跃飞扬。”刚刚退休的主持人徐俐，在９月７日一场微信视频号公益直播中，以艾米莉·狄金森的诗《一本书》来回答任晓宇的问题。这也是她在８月25日宣布退休后，首次公开亮相，为公益助阵。

这场直播的主题为“大山里的为什么，一本书来回答”，除徐俐外，还有导演贾樟柯、乒乓球大满贯得主邓亚萍、作家周国平等来自不同领域的人士，共同探讨如何让乡村孩子从书中汲取营养，找到一个个“为什么”的答案。

公益主题片（大山里的为什么，一本书来回答）

促进乡村地区教育普惠，为乡村振兴贡献力量，是推进教育均衡发展的有益探索。以“知识星光”公益计划为例，记者了解到，《一本书》这首诗，收录在该计划的捐赠书目《晨诵课》中，将通过该计划进入一所所乡村小学的教室，送到一个个充满好奇和求知欲望的孩子的手上。

教室里的星光图书角

在贵州省正安县瑞溪镇小学，一年级的学生骆锦杰正在看一本名为《最黑的黑暗》的绘本。

“这本画册我已经看了好几遍了。之前我很怕黑，一到晚上就很紧张，连门都不敢出来，但现在不怎么害怕了！”骆锦杰欢快地说道，“因为书中的小男孩和我一样，从小就怕黑，但是他勇敢面对，最后还成为了宇航员。我要像他一样，克服对黑暗的恐惧，但我长大后想当个冒险家！”

事实上，从前没有怎么接触过绘本的骆锦杰，家里也没有什么课外读物。今年5月，学校教室里建立了星光图书角，他已看了五本绘本，但最喜欢的还是这本《最黑的黑暗》，他说虽然上面有很多字不认识，但是每页图片他都会仔细看，所以完全可以读懂书里的内容。

如今，骆锦杰所在的学校，每班教室都设有星光图书角，每间图书角配有60本不重样的书，各年级的书目是不同的，低年级的以绘本为主，中年级的由绘本过渡到文字，而高年级的则以儿童文学为主。

孩子们在星光图书角旁阅读。受访者供图

此前有数据显示，中西部乡村地区儿童的课外阅读资源整体匮乏，高达74%的受访乡村儿童一年阅读的课外读物不足10本，更有超过36%的儿童一年只读了不到3本书。此外，超过71%的乡村家庭藏书不足10本，一本课外读物都没有的乡村儿童占比接近20%。

据介绍，从2020年4月开始，微信支付和腾讯公益慈善基金会联合多家公益机构，共同发起“知识星光”公益计划，为乡村小学捐建星光图书角，帮助孩子们扩展视野、培养兴趣、打开想象力。目前，这些图书，正以“一班一角”的形式，落地在一所所乡村小学的教室里。

让书香沁润每一个孩子的心灵

今年快满50岁的王卫，是此项公益计划项目成员之一。大学计算机信息管理专业毕业后，王卫曾在天津的一家蒸汽暖通工程公司做售后服务工程师，那时候还没电子支付，每次聚餐剩下的零钱，他就和朋友攒起来作为一个小小的“助学基金”，通过公益机构去资助天津周边的贫困学生。

一次偶然的机会，王卫一脚踏入公益事业，没想到一干就是十几年。王卫走访了许多农村学校和贫困家庭，他发现优秀的童书可以从各个方面渗透到儿童的各个发展阶段，并促进乡村儿童的健康成长和校园学习，从此，王卫便开始深入开展与乡村儿童阅读相关的教育项目。

经过对受益学校的实地考察，他所负责的公益计划选择了一些撤点并校几率较低的乡村学校，确保这些小学能够长期地使用捐赠的图书与书架；在这其中，又优先锁定了一些条件比较落后的学校。

星光图书角的项目在全国不同的乡村地区开展。正安县选择了53所乡村小学。王卫和他的团队会在每学期末按期回访这些星光图书角，并按照书籍的破损程度帮忙更新书架上的书，以便孩子们可以更好地阅读。

他们鼓励孩子们自主管理图书，在课间或午休时可以自由随意取阅，也可以把书带回家读。孩子们不必把书摆放得很整齐，也不会被强迫写读书笔记，这样做的目的是为了让孩子们与图书之间形成一种轻松自在的关系，真正爱上读书，而不是对书畏而远之。

“阅读是一种延迟满足感，当整个身心都沉浸在阅读中时，书中的知识可以激发孩子们的想象力，增强他们对生活的敏锐触觉，对世界抱有好奇心。儿童是人类未来世界的希望与主宰，我希望这些精选的优秀图书能够温润孩子们的心灵，激发他们的求知欲和创造力，丰富他们的日常生活。”王卫说。

微信支付知识星光公益计划的合作伙伴，真爱梦想公益基金会的杨海，和王卫一样看到了孩子们对图书的热爱。杨海负责“知识星光”计划在云南的运营。“刚开始的时候，孩子们觉得这些图书都太好了不敢随意翻阅，在老师的引导下，他们熟悉了之后，就开始投入地看书。看到有的书因为孩子们喜欢而被多次阅读翻坏了书皮，我觉得这件事真的太有意义了。”

乡村教育举足轻重

2021年2月25日，北京市朝阳区太阳宫北街1号，国家乡村振兴局正式挂牌，标志着我国脱贫攻坚战取得全面胜利，乡村振兴全面开启。

在全面乡村振兴和迈向共同富裕的过程中，乡村教育举足轻重，因为它不仅可以改变一个普通家庭的命运，还能够改变他们身边的社群。

有业内人士表示，当下社会上捐书的公益活动不少，不过教育公益需要精细推进和持久耕耘。公益组织除了帮助改善乡村儿童没有好书可读的现状，更需要深入了解当下乡村儿童阅读困境的方方面面，从严谨的态度和深远的格局上，让阅读的氛围在乡村校园里生根发芽。

基于此，微信支付对中西部地区的乡村学校做了大量的实地考察，利用其平台优势，带动更多人参与到这场助学公益中，让乡村儿童也能够获得优质、丰富的阅读教育资源，收获阅读带来的快乐与力量。

“过去一年多，在知识星光项目持续、有效地推进下，我们看到乡村校园的阅读环境有所改善，阅读氛围也正在悄然生根”。微信支付知识星光合作伙伴，中国扶贫基金会项目负责人于舟子说道。

于舟子表示，从去年4月开始到今年6月，已经陆续捐赠出了约30万册图书，建立了99个星光图书室，685个星光图书角，惠及177所乡村学校和9万名乡村孩子。今年7月，还将走入西藏的100所乡村校园，目前西藏的星光图书角正在建设中。

今年 99 公益日，微信支付联合腾讯公益慈善基金会和腾讯创新办学实验室，发起了“和朋友组队，为乡村孩子捐一本书”知识星光特别活动，投入更多善款，惠及更多学校。知识星光后续还将走进河南、陕西、重庆等地的乡村校园，为孩子们建立星光图书角，让他们通过书本看到一个更广阔的世界。（文中任晓宇、骆锦杰均为化名）

(责编：刘佳、吕骞)