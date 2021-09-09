人民网北京9月9日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，银保监会消费者权益保护局今日发布了《关于2021年第二季度银行业消费投诉情况的通报》（以下简称《通报》）。《通报》指出，2021年第二季度，银保监会及其派出机构共接收并转送银行业消费投诉84424件，较2020年第二季度同比增长25.5%。涉及信用卡业务投诉46273件，占投诉总量的54.8%。

其中，涉及国有大型商业银行26537件，同比增长12.9%，占投诉总量的31.4%；股份制商业银行35135件，同比增长22.4%，占投诉总量的41.6%；外资法人银行367件，同比减少1.6%，占投诉总量的0.4%；城市商业银行（含民营银行）8928件，同比增长53.8%，占投诉总量的10.6%；农村中小金融机构5037件，同比增长94%，占投诉总量的6%；其他银行业金融机构8420件，同比增长34.4%，占投诉总量的10%。

《通报》指出，国有大型商业银行投诉量的中位数为4064件，农业银行、工商银行的投诉量位列国有大型商业银行前两位。股份制商业银行投诉量的中位数为3486件，光大银行、中信银行的投诉量位列股份制商业银行前两位。外资法人银行投诉量的中位数为3.5件，东亚银行投诉量位列外资法人银行第一。

此外，《通报》指出，2021年第二季度，涉及信用卡业务投诉46273件，同比增长37.2%，占投诉总量的54.8%；涉及个人贷款业务投诉23059件，同比增长52.2%，占投诉总量的27.3%；涉及理财类业务投诉4334件，同比减少59.2%，占投诉总量的5.1%。

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