人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

银保监会：二季度银行业消费投诉超过一半与信用卡有关

2021年09月09日15:50 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月9日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，银保监会消费者权益保护局今日发布了《关于2021年第二季度银行业消费投诉情况的通报》（以下简称《通报》）。《通报》指出，2021年第二季度，银保监会及其派出机构共接收并转送银行业消费投诉84424件，较2020年第二季度同比增长25.5%。涉及信用卡业务投诉46273件，占投诉总量的54.8%。

其中，涉及国有大型商业银行26537件，同比增长12.9%，占投诉总量的31.4%；股份制商业银行35135件，同比增长22.4%，占投诉总量的41.6%；外资法人银行367件，同比减少1.6%，占投诉总量的0.4%；城市商业银行（含民营银行）8928件，同比增长53.8%，占投诉总量的10.6%；农村中小金融机构5037件，同比增长94%，占投诉总量的6%；其他银行业金融机构8420件，同比增长34.4%，占投诉总量的10%。

《通报》指出，国有大型商业银行投诉量的中位数为4064件，农业银行、工商银行的投诉量位列国有大型商业银行前两位。股份制商业银行投诉量的中位数为3486件，光大银行、中信银行的投诉量位列股份制商业银行前两位。外资法人银行投诉量的中位数为3.5件，东亚银行投诉量位列外资法人银行第一。

此外，《通报》指出，2021年第二季度，涉及信用卡业务投诉46273件，同比增长37.2%，占投诉总量的54.8%；涉及个人贷款业务投诉23059件，同比增长52.2%，占投诉总量的27.3%；涉及理财类业务投诉4334件，同比减少59.2%，占投诉总量的5.1%。

(责编：罗知之、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
银保监会：二季度银行业消费投诉超过一半与信用卡有关
　　人民网北京9月9日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，银保监会消费者权益保护局今日发布了《关于2021年第二季度银行业消费投诉情况的通报》（以下简称《通报》）。《通报》指出，2021年第二季度，银保监会及其派出机构共接收并转送银行业消费投诉84424件，较2020年第二季度同比增长25.5%。…
水利部部长答人民网记者问：“十四五”时期以四项举措保障国家水安全
　　人民网北京9月9日电 （记者余璐）今年是“十四五”开局之年，站在向第二个百年奋斗目标迈进的新起点上，水利部门如何保障国家水安全？在9日上午国新办举行的“水利支撑全面建成小康社会新闻发布会”上，水利部部长李国英在回答人民网记者提问时，作出了详细解答。 9日，在国新办举行的“水利支撑全面建成小康社会新闻发布会”现场，人民网记者提问。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部