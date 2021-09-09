人民网北京9月9日电 （记者余璐）今年是“十四五”开局之年，站在向第二个百年奋斗目标迈进的新起点上，水利部门如何保障国家水安全？在9日上午国新办举行的“水利支撑全面建成小康社会新闻发布会”上，水利部部长李国英在回答人民网记者提问时，作出了详细解答。

9日，在国新办举行的“水利支撑全面建成小康社会新闻发布会”现场，人民网记者提问。水利部供图。

李国英指出，“十三五”期间，在保障防洪安全方面，我国大江大河基本具备了防御新中国成立以来的最大洪水的能力。目前，我国共建成各类水库9.8万多座、总库容8983亿立方米，各类河流堤防43万公里，开辟国家蓄滞洪区98处、容积1067亿立方米，已建立了以水库、河道及堤防、蓄滞洪区为骨干的流域防洪工程体系。

在保障饮水安全方面，“十三五”期间，2.7亿农村人口供水保障水平得以提升，1095万人口告别了高氟水、苦咸水，全国农村集中供水率和自来水普及率提高到88%和83%，困扰众多农民祖祖辈辈的吃水难问题历史性地得到解决。

在夯实农田灌溉基础保障粮食安全方面，“十三五”期间，节水灌溉面积从4.7亿亩增长到5.7亿亩，农田灌溉水有效利用系数从0.536提高到0.565，水利为“把中国人的饭碗牢牢端在自己手中”奠定了坚实基础。

在保障供水安全方面，2020年我国万元GDP用水量57.2立方米、万元工业增加值用水量32.9立方米，分别比2015年下降28.0%和39.6%。我国以占全球6%的淡水资源，保障了全球20%的人口用水，创造了世界17%的经济总量。

在维护河湖生命保障生态安全方面，全国31个省份全部建立河湖长制，省市县乡村五级河长湖长达到120余万名，河湖面貌明显改善。“十三五”期间，水土流失面积从282.8万平方公里减少到269.3万平方公里。

“十四五”时期，我国进入新的发展阶段。为实现保障国家水安全的目标，水利部将如何布局？

李国英表示，进入新的发展阶段，党中央对水利发展擘画了“新蓝图”，人民群众对美好生活的向往赋予了水利发展的“新期待”，保障国家水安全对水利发展提出了“新要求”。

“结合这三个‘新’，‘十四五’时期要提升四种能力。一是提升水旱灾害防御能力；二是提升水资源节约集约安全利用能力；三是提升水资源优化配置能力；四是提升江河湖泊生态保护治理能力。”李国英说。

“提升这四种能力，要有四项重大举措。”李国英表示，第一，要立足于水资源空间均衡，坚持节水优先，量水而行，构建完善“南北调配、东西互济、多元保障”的国家水资源优化配置体系；第二，要遵循洪水发生的规律、演进的规律，以流域为单元，构建完善以水库、河道及堤防、蓄滞洪区为主要组成的流域防洪工程体系。第三，要以河流湖泊生态系统质量的提升、稳定性的提升为核心，加强水源涵养，加强水土保持，生态建设，实施生态保护治理工程，恢复水清岸绿的水生态系统，维护河湖健康生命。第四，要推进智慧水利建设，以数字化、网络化、智能化为主线，以数字化场景、智慧化模拟、精准化决策为实施路径，全面加强算据、算法、算力建设，构建具有预报、预警、预演、预案功能的智慧水利体系。

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