人民网北京9月22日电 （记者余璐）记者从水利部获悉，8月下旬以来，我国西南东北部、西北东南部、黄淮、华北等地持续阴雨天气，云南、贵州、四川、湖北、陕西、河南、河北等8省份119条河流发生超过警戒水位以上洪水、34条河流超过保证水位、5条河流发生有实测资料以来最大洪水。近日，水利部派出工作组赴湖北、四川、河南等地，指导地方做好暴雨洪水防御和险情应急处置等工作。

水利部水旱灾害防御司相关负责人对记者表示，入秋以来，我国主雨带位置偏北，持续时间长，降水总量大，共发生7次强降雨过程，较常年同期偏多3次。此外，超警戒水位河流多，洪水量级大，洪水场次多。其中，长江发生2021年第1号洪水；汉江发生2011年以来最大秋汛；三峡水库共出现6次超过40000立方米每秒的入库洪水；丹江口水库共出现6次超过10000立方米每秒的入库洪水，8月30日出现今年以来最大入库洪峰流量23400立方米每秒，丹江口水库水位创1973年建库以来最高。

据了解，近日，水利部长江水利委员会精细调度丹江口水库、安康水库，有效降低汉江中下游干流河道水位1.5米至3.5米，避免皇庄以下河段水位超保证水位和杜家台蓄滞洪区分蓄洪运用，极大减轻汉江中下游防洪压力；联合调度金沙江下游乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝等梯级水库削峰错峰，调度三峡水库拦蓄洪水75亿立方米，调度亭子口水库，减轻重庆市及川渝河段防洪压力，有力应对长江2021年1号洪水。水利部黄河水利委员会调度小浪底、陆浑、故县、河口村等水库全力拦蓄黄河干支流洪水，力争避免黄河下游出现编号洪水，并为今冬明春储备抗旱水源。河南省水利厅科学调度盘石头等水库全力拦蓄洪水，有效减轻卫河干流防洪压力。

水利部水旱灾害防御司相关负责人谈到，当前秋汛仍在持续，预计到10月9日，主雨带仍维持在西南东北部、西北东南部、黄淮、华北南部等地，降雨量较常年同期偏多5成至1倍。受其影响，长江上游干流及支流嘉陵江、汉江上游，黄河中下游干流及支流渭河、伊洛河、沁河，淮河支流沙颍河、涡河，海河南系漳卫河、滏阳河等河流将出现明显涨水过程，部分河流可能再次发生超过警戒水位以上洪水。

今年秋汛形势严峻，还存在哪些薄弱环节？水利部水旱灾害防御司相关负责人表示，一是秋汛历时长、雨区重叠，部分水库连续应对多次洪水，调度难度大；二是部分堤防主汛期水毁多，工程尚未修复；三是进入后汛期，水利工程调度需兼顾防洪安全与蓄水；四是各地干部群众连续奋战，易产生麻痹心理和厌战情绪。

国家防总副总指挥、水利部部长李国英高度重视秋汛防御工作，他指出，有关流域管理机构和地方水利部门要继续按照主汛期工作要求，严格落实责任，强化值班值守，及时发布预警、启动应急响应，扎实做好秋汛防御工作。

“水利部将继续密切监视天气变化，牢牢盯住重点地区、重要设施、关键环节，滚动做好监测预报预警，优化水工程调度，确保防洪安全的同时有序做好汛末蓄水，严密防范山洪灾害和中小河流洪水，把各项防御工作进一步落实落细。”李国英说。

(责编：崔元苑、吕骞)