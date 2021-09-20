历经二十余载的艰辛筹备，北京环球度假区今天终于迎来正式开放。北京从此拥有了一座全新的城市地标。此次开放的度假区一期项目包括北京环球影城主题公园、北京环球城市大道，以及环球影城大酒店和诺金度假酒店两家度假酒店。其中，北京环球影城主题公园需凭门票进入，北京环球城市大道则无需购票即可前往。不过，中秋假期期间，北京环球度假区将进行客流管控，仅限持当日北京环球影城门票、环球城市大道电影院电影票或有效酒店房间预订证明的游客进入北京环球城市大道。

作为开园时规模最大的环球影城主题公园，北京环球影城主题公园共有7大主题景区，包括37个骑乘设施及地标景点，分别是：功夫熊猫盖世之地、变形金刚基地、小黄人乐园、哈利·波特的魔法世界、侏罗纪世界努布拉岛、好莱坞和未来水世界。各个景区都配有游乐设施、娱乐表演、特色商店和餐饮。“为了打造真实沉浸的体验，最大程度立体还原电影场景，北京环球度假区运用了大量前沿科技，为每一个主题景区打造全球领先的新奇探险。”北京环球度假区总裁兼总经理苗乐文介绍，园区栩栩如生的电影故事和角色将为游客带来一段奇妙的探险之旅。

除了骑乘设施和景点，丰富多彩的演出也是北京环球度假区的一大特色。据北京环球度假区娱乐副总裁兼首席制作人兰哲森介绍，园区共有6大类24场娱乐演出，包括特技表演、音乐剧、话剧、巡游、氛围演出、角色见面会等类型。其中，好莱坞景区的“灯光，摄像，开拍！”会带领游客亲身参与到一部特效电影的幕后制作中；专为北京环球影城独家打造的音乐剧《不可驯服》每天将在环球辉煌剧院轮番上演，“这是其他环球影城没有的、前所未有的表演！”兰哲森介绍说，这场音乐剧结合了投影、音乐、舞蹈、特技、定制木偶等表演方式，观众所能想象到的戏剧呈现方式都融入了其中；傍晚时分的“环球大巡游”是环球必看演出之一，伴随着动感的电影配乐，小黄人、格鲁、功夫熊猫等游客熟悉的卡通IP形象将和游客热情互动。此外，哈利·波特的魔法世界主题景区还有夜间灯光秀等上演。

体验刺激的游乐项目、观看精彩的表演之余，游客的味蕾急需一些抚慰。苗乐文介绍，北京环球度假区包含80家餐饮及30家零售门店，均匀地分布在公园和城市大道的不同角落，中西餐配比达到65%比35%，可以随时满足游客大快朵颐的需求。“希望游玩之余，大家能尽可能长地在这里度过美好时光。”北京环球城市大道位于环球影城主题公园的主入口处，这里不仅拥有亚洲最大的皮爷咖啡店、第一次走出美国的萌萌牛鱼寿司汉堡餐吧、蒸汽朋克风的酷巧巧克力商店、拥有开放厨房的红炉披萨烘培坊等美味的餐厅、乐趣横生的商店，还承担着连接主题公园、停车楼、公共停车场与地铁等设施的作用，是一个一站式餐饮娱乐购物综合商业体。

正式开园后，北京环球影城中秋假期期间的运营时间为每天09：00-20:00，北京环球城市大道的运营时间为06:00至01:00。需要提醒游客的是，开园首日环球影城的运营开始时间将调整为中午12点，闭园时间将延长至晚上10点。根据北京疫情防控相关要求，游客在出行前须通过官方移动应用提前注册个人信息，预约入园时段，分时段有序入园。入园时游客需出示有效的健康宝及行程码，进行验码测温等必要的健康筛查，并确保在游览过程中戴好口罩、保持社交距离。北京环球度假区透露，开园后的每日客流量将根据疫情防控需要进行管理与调整。

北京环球度假区特别提醒游客，北京环球影城主题公园门票采用实名制购票和验票机制，门票一经售出只限绑定有效身份证件者本人使用，不得以任何形式转让或转售。游客从非正规渠道购买门票存在被欺诈或者无法入园的风险。为保障游客自身的合法权益，建议游客从官方及官方授权渠道预订及购买门票，警惕相关风险，以免造成损失。在疫情防控期间，现场售票亭将停止销售所有票务产品（北京环球影城指定单日门票——残障人士票除外，这类门票仅供持有有效的由政府或官方组织发放的残障人士证件者购买）。

(责编：王仁宏、陈键)