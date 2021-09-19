人民网北京9月19日电 （记者乔雪峰）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下称国铁集团）获悉，9月19日，中秋小长假第一天，全国铁路预计发送旅客1050万人次。9月18日，全国铁路发送旅客860.7万人次，开行列车10132列，运输整体平稳有序。

国铁集团相关负责人告诉记者，中秋假期期间，我国铁路部门统筹疫情防控和运输组织，精准实施“一日一图”，灵活调整列车开行计划，9月19日，预计安排加开旅客列车705列。

哈尔滨局集团公司在客流饱满方向实施重联、满编或满轴运行，动态加开城际动车组列车20列，满足短途旅客出行需求。太原局集团公司通过加开列车、重联运行等方式提升运输能力，假日期间日均增加近4万个席位。郑州局集团公司开行“牡丹号”“奇境栾川”“古都夜八点号”等旅游列车，满足短途出游人群需要。

武汉局集团公司针对武汉城市圈及省内随州、十堰、宜昌、荆门等主要城市群出行需求集中的情况，加开汉口至当阳、荆门、广水等地的普速列车6列，武汉至襄阳、十堰、广州等地的动车组列车24列，并安排武汉至宜昌、杭州、青岛等重点旅游城市间的36列动车组列车重联运行。

西安局集团公司在陕西省内开行复兴号动车组列车162列，覆盖所有地级市，让旅客“坐着复兴号看全运”。济南局集团公司动态开行周末线、高峰线直通临客列车159列，旅客假日出行更便捷。广州局集团公司计划加开夜间高铁列车15列，满足旅客多样化出行需求。乌鲁木齐局集团公司开行“喀纳斯旅游专列”和“新东方快车”，带旅客领略新疆最美秋色和诸多西北著名景点。

据该负责人介绍，各地铁路部门推出多种便民利民服务举措，严格落实疫情防控要求，为旅客提供高品质的出行体验和健康安全的出行环境。上海局集团公司上海虹桥站协调上海地铁做好重点旅客“路地接续”，为行动不便的旅客候乘提供无缝衔接服务。南昌局集团公司对管内主要车站增加消杀频次，投入高压洗地机、消杀机器人等设备进行不间断清洁，大幅提升消杀效率。广州局集团公司管内各站全面优化进出站流线，让旅客出行更加高效通畅。南宁局集团公司组织志愿者协助老年人等不会使用智能手机的旅客做好健康码查验工作。成都局集团公司广泛发布出行资讯，强化测温验码等疫情防控举措，让旅客出行更安心。昆明局集团公司在昆明、大理、普者黑等客流较大的车站开辟绿色购票通道和重点旅客候车区，保障老年、儿童旅客出行顺畅。兰州局集团公司发挥“008亲情服务台”“飞天馨路”“东方微笑”等客运服务品牌作用，为旅客提供问询解答、重点旅客帮扶、应急药箱、信息查询等服务，满足旅客个性化需求。

此外，铁路部门提示广大旅客朋友，假日期间列车开行具体安排，可在铁路12306网站（含手机客户端）查询。旅途中请做好个人卫生防护，配合铁路部门落实站车防疫措施，共同维护安全健康旅行环境。

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