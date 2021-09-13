谷业凯

做“减法”，也是做“加法”。减掉的是繁琐、过时的机制障碍，增加的是创新创造的奔涌活力

我国科技队伍蕴藏着巨大创新潜能，关键是要通过深化科技体制改革把这种潜能有效释放出来，做好“减法”尤为必要

日前，国务院办公厅印发《关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》，从扩大科研项目经费管理自主权、完善科研项目经费拨付机制、加大科研人员激励力度等7个方面，提出25条改革政策和工作要求。这对于回应科技界关切、完善科研经费管理、提高科研人员获得感具有重要的意义。

习近平总书记指出，科技管理改革不能只做“加法”，要善于做“减法”。我国科技队伍蕴藏着巨大创新潜能，关键是要通过深化科技体制改革把这种潜能有效释放出来，做好“减法”尤为必要。只有让奋战在一线的科研人员真正拥有科研自主权，消除他们的不合理负担，科研生产力才能得到进一步解放。此次出台的《意见》，突出的特色就是做“减法”。从简化预算编制到扩大包干制实施范围，从改进结余资金管理到推进无纸化报销，从减少分钱、分物、定项目等直接干预，到赋予科学家更大技术路线决定权和经费使用权，能减则减、应放尽放。

做“减法”，也是做“加法”。减掉的是繁琐、过时的机制障碍，增加的是创新创造的奔涌活力。以扩大经费包干制为例，自2019年以来，国家杰出青年科学基金开展包干制试点，取得了很好的效果。一位青年科研人员提起，正是在包干制的支持下，他回国后及时购置了专门的仪器设备，避免了申请项目“等米下锅”，在较短的时间内取得了高质量的科技成果。

做“减法”，就是要让科研人员轻装上阵。《意见》提出“不得将预算编制细致程度作为评审预算的因素”。科研人员反映，这样一来，就不必再为几元钱的瓶瓶罐罐、试管购买费用绞尽脑汁。又如“扩大结余资金留用自主权”这一新规，能让不少基础研究的项目维持团队稳定，避免青黄不接，保障科研活动的连续性。甚至无纸化报销这件看似不起眼的小事，也能为科研人员省下宝贵的时间和精力……

一分部署，九分落实。《意见》出台后，一方面要打通政策落地的“最后一公里”，尤其是及时清理修改相关规定，确保新旧政策无缝衔接、顺畅运行，提高科研经费使用绩效。另一方面，要进一步完善监督检查机制，如利用大数据等信息技术手段提高监督检查效率等，提高科研项目资金的安全性和有效性。

总的看，加快科技管理职能转变，意味着要为广大科研人员创造良好环境、提供基础条件，发挥好组织协调作用。科研经费管理是科技管理改革的重要内容，是牵一发而动全身的改革“撬点”。我国科研经费投入近年来快速增长，管好用好科研经费，更好激发科研人员创新活力，对促进科技事业发展至关重要。盼望各方共同努力，把科研经费管理改革举措落到实处，为建设世界科技强国提供有力支撑。

《 人民日报 》（ 2021年09月13日 19 版）

(责编：白宇、赵欣悦)