人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

深化科技改革，把巨大创新潜能有效释放出来（创新谈）

谷业凯
2021年09月13日05:27 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　做“减法”，也是做“加法”。减掉的是繁琐、过时的机制障碍，增加的是创新创造的奔涌活力

　　我国科技队伍蕴藏着巨大创新潜能，关键是要通过深化科技体制改革把这种潜能有效释放出来，做好“减法”尤为必要

　　

　　日前，国务院办公厅印发《关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》，从扩大科研项目经费管理自主权、完善科研项目经费拨付机制、加大科研人员激励力度等7个方面，提出25条改革政策和工作要求。这对于回应科技界关切、完善科研经费管理、提高科研人员获得感具有重要的意义。

　　习近平总书记指出，科技管理改革不能只做“加法”，要善于做“减法”。我国科技队伍蕴藏着巨大创新潜能，关键是要通过深化科技体制改革把这种潜能有效释放出来，做好“减法”尤为必要。只有让奋战在一线的科研人员真正拥有科研自主权，消除他们的不合理负担，科研生产力才能得到进一步解放。此次出台的《意见》，突出的特色就是做“减法”。从简化预算编制到扩大包干制实施范围，从改进结余资金管理到推进无纸化报销，从减少分钱、分物、定项目等直接干预，到赋予科学家更大技术路线决定权和经费使用权，能减则减、应放尽放。

　　做“减法”，也是做“加法”。减掉的是繁琐、过时的机制障碍，增加的是创新创造的奔涌活力。以扩大经费包干制为例，自2019年以来，国家杰出青年科学基金开展包干制试点，取得了很好的效果。一位青年科研人员提起，正是在包干制的支持下，他回国后及时购置了专门的仪器设备，避免了申请项目“等米下锅”，在较短的时间内取得了高质量的科技成果。

　　做“减法”，就是要让科研人员轻装上阵。《意见》提出“不得将预算编制细致程度作为评审预算的因素”。科研人员反映，这样一来，就不必再为几元钱的瓶瓶罐罐、试管购买费用绞尽脑汁。又如“扩大结余资金留用自主权”这一新规，能让不少基础研究的项目维持团队稳定，避免青黄不接，保障科研活动的连续性。甚至无纸化报销这件看似不起眼的小事，也能为科研人员省下宝贵的时间和精力……

　　一分部署，九分落实。《意见》出台后，一方面要打通政策落地的“最后一公里”，尤其是及时清理修改相关规定，确保新旧政策无缝衔接、顺畅运行，提高科研经费使用绩效。另一方面，要进一步完善监督检查机制，如利用大数据等信息技术手段提高监督检查效率等，提高科研项目资金的安全性和有效性。

　　总的看，加快科技管理职能转变，意味着要为广大科研人员创造良好环境、提供基础条件，发挥好组织协调作用。科研经费管理是科技管理改革的重要内容，是牵一发而动全身的改革“撬点”。我国科研经费投入近年来快速增长，管好用好科研经费，更好激发科研人员创新活力，对促进科技事业发展至关重要。盼望各方共同努力，把科研经费管理改革举措落到实处，为建设世界科技强国提供有力支撑。


　　《 人民日报 》（ 2021年09月13日 19 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

分享让更多人看到

推荐阅读
能包容放射性物质千年以上！我国核废料固化能力获重大突破
　　人民网北京9月11日电 （记者赵竹青）记者从国家原子能机构获悉，9月11日，国内首座高水平放射性废液玻璃固化设施在四川广元正式投运。这是我国核工业产业链后端标志性工程，其投入运行标志着我国已经实现高放废液处理能力零的突破，成为世界上少数几个具备高放废液玻璃固化技术的国家，对我国核工业安全绿色发展具有里程碑意义。…
体验月球挖土！全国科普日活动在全国各地启动
　　人民网北京9月11日电 （记者赵竹青、翁奇羽）9月11日，以“百年再出发，迈向高水平科技自立自强”为主题的全国科普日活动在全国各地启动，活动将持续到9月17日。今年全国科普日立足面向基层、服务发展、惠及群众，着力组织好北京主场活动、部委主场活动、省级主场活动、系列联合行动、“云上科普日”活动，同时结合党史学习教育“我为群众办实事”实践活动，打造多级联动、广泛参与、永不落幕的系列科普活动。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部