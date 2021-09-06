池梦蕊

百年首钢，华丽变迁。正在举办的2021年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）让首钢园成为关注的焦点。首钢园首次作为双会场之一，本届服贸会的8个专题展及其配套论坛会议和边会活动在此举办。

走进首钢园，颇具历史感的工业遗迹和现代化的展会空间相融合，打造花园式国际盛会的理念随处可见，既是京西产业转型升级的生动缩影，也彰显着新时代首都城市复兴新地标的独特魅力。

首钢园。人民网 尹星云摄

惊艳首秀 打造花园式国际盛会

当服贸会遇上“工业风”，定会碰撞出不一样的火花。独特的工业遗存风貌与全球顶尖的现代化展会形成了融合碰撞；奥运与工业元素的服贸会场馆群，创新展示出横跨文旅服务、冰雪体育、金融保险、数字经济等多个特色产业。

突出首钢园区的特点，以工业遗址景观轴为核心，展馆环绕布置，注重与工业遗存和自然景观的对话，打造具有强烈公园属性和游历感的会展，这是服贸会一次重大的创新。

首钢园会场共设展览场馆15个，面积约9.4万平方米，场馆主体采用钢结构设计。21个会议室分布在首钢园内15处，其中由工业遗存改造的9间，和园区企业自身的会议、展示空间相结合。同时，新增25万平方米的绿化景观，打造成花园式国际会展空间格局。

“场馆规划设计建设充分考虑了服贸会功能需求和首钢园区的特色，将现代会展和工业风貌、自然景观深度融合，是会展业发展中的创新。”首钢集团有限公司副总经理梁捷说。

首钢园打造了独具匠心的新型会展空间格局。在设计理念上，首钢园对标国际，借鉴格林威治小镇、达沃斯小镇等特色会展模式，发挥首钢园鲜明的场地特点，顺应国际潮流，打造聚落式的会展场所，形成“一轴四廊多点”的景观结构。“一轴”即一条展现首钢工业遗址风貌的中轴绿廊；“四廊”即四条东西向链接群明湖的生态通廊；“多点”即多个特色主题园与公共服务节点，作为室内展厅的外延补充。

现代会展和工业风貌、自然景观深度融合。 人民网 尹星云摄

人文与历史的独特魅力在首钢园中也得到彰显。通过提供开放绿地、城市SHOW场、弹性广场、共享空间等多样性的空间与服务，突出更适合服务贸易规律的人文交流氛围，塑造独特的北京服贸会品牌。场馆利用工业遗存，将原刀具车间、修理车间、除尘车间、泵房等众多工业建构筑物，进行结构加固和室内改造，成为会议室、贵宾室、餐饮、办公用房等服务配套设施。空间上和谐共生，赋予新功能。

“服贸会的引进是传统工业区实施城市更新、功能再造，步入复兴的新的重要标志。”梁捷称，首钢将紧紧抓住服贸会举办重大契机，把承接服贸会与园区开发建设和新产业、新业态、新场景、新模式的聚集发展有机结合，特别是发挥服贸会对区域产业发展、品牌引进、消费促进的带动作用。

紧抓机遇 推动京西产业转型升级

2005年，十多万首钢人开启了史无前例的钢铁大搬迁，百年首钢入驻曹妃甸，由此驶入绿色发展创新发展的快车道，而留下的首钢园，则开始转型发展。经过十几年的规划与改造，拥有百年辉煌历史的炼钢高炉装上了空中栈道，停产的厂房开起了星巴克，2022年北京冬奥会和冬残奥会组委会办公室也落户老厂房，高高的烟囱外，富有现代感的新首钢大桥已然成为新晋的网红打卡地……

打造城市公园属性的聚落式会展空间。人民网记者 高星摄

2021年，服贸会落地石景山首钢园，世界的目光聚焦这里。从年初选址，到3个月完成9.4万平方米场馆建设，服贸会将丰富的工业遗存风貌与现代展会相融合，塑造具有强烈城市公园属性的聚落式会展空间，串联起奥运场馆、工业遗存与周边景观深度融合的景观廊道体系，形成了独一无二的服贸会文化符号。

此次服贸会，首钢园将石景山区山水资源、工业遗址、城市更新相结合，8个专题展和多项重要论坛在这里举办，成为向全世界展示中国发展的重要窗口，为石景山区打造国家级产业转型发展示范区、绿色低碳的首都西部综合服务区、山水文化融合的生态宜居示范区，高水平建设好首都城市西大门插上了腾飞的翅膀。

迎接冬奥 打造新时代首都城市复兴新地标

作为北京2022年冬奥组委的办公地及冬奥滑雪大跳台正式比赛场馆，首钢园正在全力以赴迎接北京冬奥会。

在首钢园区内，鲜明的冬奥元素和体育元素随处可见。本届服贸会有冰雪互动体验和冬奥元素的体育服务专区，观众可以进行冰雪项目的互动体验，感受浓浓的冬奥元素，为即将开幕的2022年北京冬奥会提供全方位助力。

展商们为观众们带来丰富多彩的冰雪互动游戏。在VR滑雪体验机前，等待进入虚拟冰雪世界过滑雪瘾的观众排起长队；真冰秀场、仿真冰体验现场，滑冰爱好者们畅快地滑行、嬉戏；冰车体验现场，观众们依次上前体验；造雪屋和仿真雪越野滑雪等冰雪体验项目，同样吸引着大批围观者、体验者聚集在一起，共同感受冰雪运动的乐趣。

借助服贸会举办和北京冬奥会筹办带来的机遇，首钢园的发展逐步驶入快车道。

在首钢园金安桥区域连同一号二号高炉区，这里是首钢工业遗址保留最为完整的区域，首钢遗址公园(金安桥轨道交通一体化项目)正在紧张施工中，预计于2021年末完工亮相，届时将成为首钢园内集高端办公、餐饮购物、休闲娱乐于一体的最新活力社区。

正在建设的新首钢国际人才社区项目，将着眼北京冬奥会、服贸会等国家级大型主场活动的使用功能，兼顾园区未来在数字经济、科技创新和文化体育方面的主题特色，努力将“国际人才社区”的建设与开发与新首钢的国际化、地标性、吸引力相融合。按照规划，项目将建设数字娱乐中心、潮流商业街区、新概念轻奢公寓、奢侈品概念店以及网红餐厅、书店等，营造24小时沉浸式娱乐时尚秀场。人才社区内还将有提供酒店式服务的长租型精装公寓，以及与商业客流形成有效区隔的办公楼宇，将吸引中高端企业总部入驻。

目前，首钢园区已被纳入国家首批城区老工业区改造试点、国家服务业综合改革试点区、国家可持续发展实验区、中关村国家自主创新示范区、国家级智慧城市试点、北京市绿色生态示范区。

《加快新首钢高端产业综合服务区发展建设 打造新时代首都城市复兴新地标行动计划（2019年—2021年）》中提出，力争到2035年左右，把新首钢高端产业综合服务区建成具有全球示范意义的新时代首都城市复兴新地标。作为百年首钢的发祥地，首钢园将紧抓服贸会举办和筹办北京冬奥会的重大机遇，奋力打造新时代首都城市复兴新地标！

(责编：赵超、吕骞)