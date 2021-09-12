原标题：“元宇宙”究竟是不是新科技

2021年的互联网投资圈里，“元宇宙”堪称“最靓的崽”，相关概念股倍受资金追捧，百度、腾讯、字节跳动等互联网巨头纷纷加入“元宇宙”赛道，虚拟现实、网络游戏、云计算、超高清视频、数字孪生等多个产业链从中受益。

很多人不禁要问：“元宇宙”到底是何方神圣？它到底是科技概念还是韭菜担当？

“元宇宙”概念很宽泛，简单地说，它是互联网的下一个阶段，是由增强现实（AR）、虚拟现实（VR）、三维技术（3D）、人工智能（AI）等技术支持的虚拟现实的网络世界。它脱胎于现实世界，又与现实世界相互影响，能达到真假难辨、虚实混同的境界。

对于科幻迷来说，“元宇宙”(metaverse)不算啥新概念，而是一个将近而立之年的老“梗”。它最早由美国科幻作家尼尔·斯蒂文森在1992年的小说《雪崩》中创造，书中描述了一个平行于现实世界的网络世界，未来人类在这个沉浸式数字世界中，以虚拟替身的形式相互交流。后来的科幻电影《黑客帝国》《头号玩家》中，都可以看到“元宇宙”。

当然，科幻中的老概念，在技术进步后可能会变成现实中的新概念。对于资本市场来说，“元宇宙”成为火爆新概念，并非偶然，而是由一系列因素决定的。

从社会因素看：2020年开始的新冠肺炎疫情，让发布会、演唱会、毕业典礼等许多真实场景被搬到虚拟世界中，加速了人类社会数字化迁徙的速度，也加速了“元宇宙”时代的到来。

从技术因素看：“元宇宙”需要通过AR、VR、脑机接口等交互技术，提升虚拟世界的沉浸感；需要通过5G、云计算技术，支撑大规模用户同时在线；需要通过区块链、AI技术降低内容创作门槛，提升用户参与度，实现“元宇宙”与现实社会高度同步……

这些“刚需”技术，有的进步很快，有的仅见雏形，目前构造一个初级、原始版“元宇宙”的技术基础已经具备，但离构建一个令人沉浸其中的理想“元宇宙”还相距甚远。

这个技术特性，也体现在相关公司上。今年3月，Roblox上市，上市首日公司估值就从一年前的40亿美元升至超过400亿美元，被视为带来“元宇宙元年”的“元宇宙”第一概念股。但Roblox只是一个少儿版“元宇宙”，用户主要是儿童和青少年，可在该平台上创建他们自己的3D世界和游戏，游戏画面却很简单，具有浓浓的像素游戏风格，远远谈不上“元宇宙”概念里那种“逼真的物理世界”。

“元宇宙”何时才能脱离像素游戏的初级阶段，实现真正的平行虚拟世界？这有待于相关技术进步，可能需要10年、20年，甚至更久。

对于老百姓来说，可以对技术进步带来的“元宇宙”新世界保持美好期待，但一定要谨慎投资。故事越动听、概念越宏大，就越要捂好自己的钱袋子。毕竟，通过讲故事、炒概念来割韭菜，已经是屡见不鲜的老套路了。（佘惠敏）

(责编：张文婷、初梓瑞)