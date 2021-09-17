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转播预告：神舟十二号载人飞船今日返回地球

2021年09月17日00:00 | 来源：人民网
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人民网北京9月17日电 （记者赵竹青）9月17日，神舟十二号载人飞船即将按预定计划返回地球。航天员聂海胜、刘伯明、汤洪波将结束“太空出差”的日子，踏上回家的旅程。

9月16日8时56分，神舟十二号载人飞船与空间站天和核心舱成功实施分离。神舟十二号航天员乘组已在空间站组合体工作生活了90天，刷新了中国航天员单次飞行任务太空驻留时间的纪录。

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(责编：赵竹青、吕骞)

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