9月14日，《国有企业网上商城采购交易操作规范》标准发布会在北京举行，向社会公布了国内聚焦国有企业网上商城采购的团体标准。

据悉，该规范由中国物流与采购联合会公共采购分会组织编制，国家电网有限公司牵头，国网电子商务有限公司（国网金融科技集团）、国家能源集团物资有限公司、南方电网互联网服务有限公司、华润守正招标有限公司等二十余家研究机构和国有企业参与起草，是一部适合国有企业参照的网上商城采购交易操作规范。该标准经全国物流标准化委员会审查通过、国家标准委备案，将于2021年9月15日起正式实施。

据了解，该规范的主要内容分为规范的适用范围、规范性引用文件、术语和定义、网上商城场景、网上商城业务模式、供应商操作流程、采购人操作流程等七部分内容，属于行业推荐性自律规范，是中国物流与采购联合会此前发布实施的《国有企业采购操作规范》《国有企业采购管理规范》的配套标准，政府采购、民营企业电子卖场、电子商务平台等交易场景皆可借鉴该标准。

据中国物流与采购联合会副会长蔡进介绍，近年来，建设网上商城已成为企业数字化转型的重要路径。由于缺乏统一规范，企业间业务模式、标准术语等差异造成了平台之间交流合作存在困难。《国有企业网上商城采购交易操作规范》系统梳理了国有企业网上商城采购交易的术语定义、交易场景、业务模式和操作流程，在当前B2B电商快速发展的时代背景下，该规范的发布、实施，将有利于国有企业和各类大型企业规范使用网上商城，实现“阳光、高效、安全”采购，推进企业的数字化转型和智慧供应链建设。

会上，国家电网公司作经验分享，指出该公司坚持“一体四翼”发展布局，构建形成以“五E一中心”为国网特色的现代智慧供应链体系，以科技创新和管理创新的“双创”驱动推动传统业务变革发展，在零星物资网上商城采购交易等方面进行了有益探索，形成一套全流程采购规范。通过实践，国家电网公司将经验总结提炼成为国有企业普遍使用的标准做法，为《国有企业网上商城采购交易操作规范》的编写与发布贡献了“国网智慧”。

国网电商公司作为参编单位代表发言，指出该标准的出台有利于规范国有企业网上商城采购行为、提高采购工作效率、降低企业成本，进一步填补了国有企业网上商城采购标准方面的空白。国网电商公司将在中物联和国网物资部指导下，加快人工智能、大数据、区块链等新技术的应用，提升内部供应链服务能力和外部产业链带动能力，全面深化操作规范应用，服务现代（智慧）供应链建设，推动行业高质量发展。

下一步，《国有企业网上商城采购交易操作规范》团体标准的宣贯及落地执行工作将有序开展，逐步引导广大国有企业和市场化单位规范高效开展网上商城建设工作，推进企业数字化转型和智慧供应链建设。

(责编：曹淼、李源)