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市场监管总局：鼓励社会资本进入检验检测行业

2021年09月14日15:45 | 来源：人民网
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人民网北京9月14日电 （记者李楠桦）据市场监管总局网站消息，近日，市场监管总局《印发关于进一步深化改革促进检验检测行业做优做强的指导意见》（以下简称《意见》），《意见》指出，鼓励社会资本进入检验检测行业。

图片来源：市场监管总局

市场监管总局表示，检验检测是国家质量基础设施的重要组成部分，是国家重点支持发展的高技术服务业和生产性服务业，在提升产品质量、推动产业升级、保护生态环境、促进经济社会高质量发展等方面发挥着重要作用。

《意见》指出，到2025年，检验检测体系更加完善，创新能力明显增强，发展环境持续优化，行业总体技术能力、管理水平、服务质量和公信力显著提升，涌现一批规模效益好、技术水平高、行业信誉优的检验检测企业，培育一批具有国际影响力的检验检测知名品牌，打造一批检验检测高技术服务业集聚区和公共服务平台，形成适应新时代发展需要的现代化检验检测新格局。

《意见》明确，鼓励民营企业和其他社会资本投资检验检测服务，支持具备条件的企业申请相关资质，面向社会提供检验检测服务。鼓励非公有资本参与国有检验检测企业混合所有制改革，非公有资本投资主体可通过出资入股、收购股权、认购可转债、股权置换等多种方式，参与国有检验检测企业改制重组或国有控股上市检验检测公司增资扩股以及企业经营管理。

(责编：李楠桦、高雷)

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