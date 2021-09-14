人民网北京9月14日电 （记者栗翘楚）三秦故土、红色地标、美食之乡……这些标签无一不展现着陕西的魅力。除了殷实的历史文化“家底”，近年来，陕西创新创造的潜能也在加速释放。

在陕西的“宝藏”中，“陕西制造”占据要席。据了解，陕西聚集了100多所高校、1500多家科研机构、200多万名专业技术人才，北京时间的授时中心设在陕西，“蛟龙”潜海、“嫦娥”奔月、“天问一号”等国家重大科技成就中都有陕西科技力量的贡献。

半导体产业是一个资金、人才、科技密集型产业，是硬科技产业的排头兵。近年来，西安正积极培育壮大电子信息等战略性新兴产业，加快构建具有全球影响力的新一代信息技术产业高地，2012 年，作为全球著名电子工业制造企业之一，三星在西安投建的半导体工厂落户于高新区。

先进的制造工业之于城市发展，是最为重要的基础。而城市之间的联合与竞争，工业制造领域也是最为重要的看点和聚焦。从某种意义上来说，工业制造的实力关系到城市发展的强弱。

展望中国科技创新版图，西安高新区无疑是科创最为活跃的区域之一。多年来，西安高新区在一步步创新跨越中实现蝶变，已成为西安、陕西乃至西部地区高质量发展的动能源和增长极，而三星半导体工厂的设立正是其中的“催化剂”之一。

自落户西安以来，三星先后投建了高端存储芯片一期、二期项目以及封装测试项目，带动了超百家相关配套企业的入驻，西安也逐步成为全球具有竞争力的电子信息产业基地。

三星西安半导体工厂

在扩大产业规模的同时，三星在西安还致力于人才培养。借助陕西教育方面的优势资源，在西安招聘大量应届毕业生，并将他们送往韩国总部进行学习，使越来越多中国员工掌握先进的科学技术和管理经验，为中国的科技产业发展积蓄力量。

“碳达峰”“碳中和”对重点行业领域既是挑战也是机遇。如今，在“双碳”目标中，制造业节能减碳转型是全球绿色低碳发展的必然要求。今年中国三星发布的《2020环境报告书》中显示，2020年，三星电子在华工厂和办事处，及三星显示的工厂全额购买了国际可再生能源电力证书，达成100% 碳中和。

进入中国的29年时间里，中国三星将环境安全视为经营的第一原则。制定下严密的碳中和战略和行动计划，包括减少工厂温室气体排放、扩大工厂能源管理、降低产品使用阶段的碳排放、管理和控制物流及商旅过程的碳排放、支持供应商节能减排并公开环境信息等。

从修建陕西省希望工程校园图书馆，到连续9年支援西安城墙国际马拉松赛，三星在华加大产业投资的同时，也不忘履行企业社会责任。此外，三星还在陕西帮扶5个乡村，通过发展产业、扶持能人，让更多村民拓宽乡村振兴的新思路。

2019年，三星西安半导体工厂与陕西省委宣传部、共青团陕西省委签署《支持陕西省社会公益事业发展战略合作协议》。截至目前，工厂已累计投入6000余万元，从文体、教育、乡村振兴等多维度支援陕西本地社会公益事业。

三星连续9年支援西安城墙国际马拉松赛

截止2020年底，三星在中国北京、天津和西安等地共设立18家生产企业、8家研发中心等共计189个机构，涉及电子、金融、重工业、建筑等多个领域、多个行业。

产业发展与社会公益共振同频，中国三星将始终把履行企业社会责任融入到企业经营管理各方面，以期在中国实现更大发展。

(责编：杨虞波罗、高雷)