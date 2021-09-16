人民网北京9月16日电 （记者李楠桦）今日，国新办举行国务院政策例行吹风会。当记者问到“东北黑土地保护和修复的具体举措”时，农业农村部农田建设管理司司长郭永田回应称，黑土地是我国最珍贵的耕地资源，是耕地中的“大熊猫”，实施好黑土地保护工程是一项重要任务。

“东北黑土地保护是整个耕地保护中非常重要的工作。”农业农村部副部长张桃林表示，东北黑土地保护是一个系统工程，包括现在实施的秸秆综合利用，还有保护性耕作，高标准农田建设等。在东北黑土区，高标准农田建设本身也是非常重要的组成部分，通过高标准农田建设更好地保护黑土地。

郭永田表示，下一步，农业农村部将会同有关部门继续做好黑土地保护工作：一是在东北地区继续大力实施高标准农田建设工程，提高耕地质量；二是启动实施黑土地保护工程；三是加强政策统筹，黑土地保护涉及到不少方面的政策措施，要在国家黑土地保护工程实施方案的统一布局下，统筹推进相关工作，持续加强黑土地保护，确保耕地地力提升，防止进一步退化。

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