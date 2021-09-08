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微众银行：延伸“政银担”线上批量融资担保模式服务半径

2021年09月08日14:51 | 来源：新华网
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原标题：延伸“政银担”线上批量融资担保模式服务半径，微众银行深入服务湘企

　　为拓宽湖南中小微企业融资渠道，优化湖南省营商环境，9月7日，深圳前海微众银行股份有限公司（以下简称“微众银行”）、湖南省中小企业融资担保有限公司（以下简称“湖南省中小担”）、湖南省融资再担保有限公司（以下简称“湖南省再担保”）在深圳举行签约仪式。三方就在湖南省内开展“政银担”线上批量融资担保业务达成战略合作，为湖南省内小微企业、“三农”以及符合条件的战略性新兴产业项目提供更全面的金融服务，促进当地产业企业高质量发展。

　　微众银行行长李南青、微众银行小微企业金融部总经理公立、湖南省融资担保集团党委副书记、总经理胡茹琰、湖南省融资再担保有限公司董事长吴卿、湖南省中小企业融资担保有限公司董事长漆佳思等领导出席了本次仪式。

　　本次合作，湖南省中小担将针对微众银行微业贷所服务的注册地在湖南省内的小微企业、“三农”以及符合条件的战略性新兴产业项目进行批量担保，由湖南省再担保进行风险分担。三方合作将在降低风险敞口的同时，进一步拓展小微企业融资渠道。依托政府、银行和担保机构之间的新型伙伴关系，基于湖南省再担保、湖南省中小担服务当地中小微企业的成熟经验，以及微众银行的金融科技能力和高质效综合金融服务能力，合作三方将充分发挥金融创新优势，利用“政银担”线上化、批量化的融资担保业务模式有效扩充企业融资渠道，支持企业快速发展，实现多方共赢。

　　微众银行日前曾于深圳推出了“政银担”线上化、批量化融资担保业务模式，走出了一条以数字“政银担”有效服务小微企业的道路。本次微众银行与湖南省在“政银担”线上化、批量化融资担保业务上的合作，充分验证了该创新模式对小微企业融资的利好。

　　近年来，湖南省大力开展“引金入湘”，力求集合金融资源服务好这些产业、企业发展，提升经济活力。湖南省财政厅近期密集出台保费补贴、绩效评级指引等相关政策，旨在引导融资担保机构降费让利，降低小微企业综合融资成本，有效缓解小微企业融资难融资贵。本次微众银行带来“政银担”线上批量融资担保业务，更好地契合了湖南省金融创新需求，以新形式的金融服务更有力地支撑湖南省内经济高质量发展。

　　湖南省融资担保集团有限公司是湖南省财政厅履行出资人职责的省属国有企业，旗下包括湖南省唯一一家省级再担保机构——湖南省融资再担保有限公司。湖南省再担保旨在推进湖南省再担保体系建设，进一步强化金融服务实体经济功能，充分发挥再担保的增信、分险、规范、引领的功能作用。本次项目进一步体现了政府性再担保机构的责任与担当。湖南省中小担作为湖南省内最大的政府性融资担保机构，秉承着“服务实体经济、扶持中小企业”的初心，肩负起“缓解中小微企业融资难题”的责任，营造良好的小微企业融资环境。

　　据了解，湖南省也是微众银行微业贷早期重点服务的地域之一，省内贷款客户基础量多，占比较大，微业贷服务省内小微企业的经验也较为丰富。此前，微众银行与长沙经济开发区政府达成合作，截至8月底已为其辖区内近千户企业发放超3000笔贷款。此外，微众银行还与隆平高科、唐人神等5家国内知名湘企达成合作，向其上下游小微企业提供金融服务。目前，微业贷已服务超1.18万湖南省小微企业。微众银行凭借强大的科技创新能力，通过全流程线上化管理的大数据风控体系，持续优化风险模型，有效防范风险，不断提升为中小微企业提供综合金融服务的能力，持续支持实体经济发展。

　　“政银担”线上批量融资担保业务是解决小微企业融资难题的有效途径。本次合作，为微众银行持续延伸“政银担”服务半径积累更多成功经验，并为后续该模式的广泛应用树立了又一有力示范。未来，微众银行微业贷将继续探索服务小微企业的更多可行路径，不断提升小微企业综合金融服务能力，引领成功的产品及服务辐射全国，助力更多小微企业走上高质量发展的道路。

(责编：董童、李源)

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