人民网记者 余璐

“无水造纸”新技术、“AI科技守护自然”沉浸式场景、“绿色”主题专题展、20多场聚焦“双碳”战略的论坛......2021年的服贸会，“绿色低碳”成为新亮点。

游客在服贸会国家会议中心综合展区驻足参观。人民网记者 翁奇羽摄

走进服贸会国家会议中心综合展区，运用自然造景的手法，打造出的“辉煌成就、数字创新、开放合作及互惠共享”四个服务贸易主题沉浸式数字花园映入记者眼帘。展区秉持减量化、再使用、再循环3R环保理念，90%以上的搭建材料都可实现回收再利用，服贸场馆处处传递着“绿色低碳”理念。

亮相数字服务专区的“无水造纸”新科技，同样吸引着不少观众的关注。爱普生（中国）有限公司总裁深石明宏介绍道，爱普生首创的PaperLab干纤维纸张循环系统，仅需纤维分离、强化粘合和按压成型三步即可让办公室用纸“无水”再生。据统计，使用设备一年，可节约7500多吨水，减排6.13吨二氧化碳，少砍伐80多棵树。

在中国太平洋保险展台，“双碳”经济板块吸引了记者的眼球。新能源汽车的专属保险产品，承保的风电、水电、光伏发电等清洁能源项目齐亮相。中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事长孔庆伟表示，在国家“双碳”承诺的战略背景下，三十而立的中国太保从社会责任向环境、社会和治理（ESG）战略升级，围绕碳达峰、碳中和目标持续发力，以绿色保险为抓手助力高质量发展。

在服贸会首钢园区“碳中和”绿色技术服务专题展展区，记者看到，节能降碳、清洁能源应用、储能、碳捕集利用等主流前沿技术服务相继展出。该展区负责人李路介绍道，实现碳达峰、碳中和需要运用大量的新技术，需要绿色低碳的新业态和新模式来支撑。这次服贸会设置的该展区展示了关于碳达峰、碳中和国家八大应用领域的全面核心技术，对于推动绿色低碳发展具有重要意义。

实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，在本届服贸会上，可以看到各行各业正用实际行动努力助力“双碳”目标从愿景变为现实。

与此同时，围绕碳达峰、碳中和主题，来自全球的政商学界代表在服贸会期间，齐话绿色发展新路径。

9月5日，“全球可持续生态发展高峰论坛”在2021年服贸会主会场国家会议中心举行。人民网记者 余璐摄

在“全球可持续生态发展高峰论坛”上，原外经贸部副部长、中外企业家联合会联席主席龙永图表示，“我国力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和”，中国政府作出的历史性重大承诺将深刻地改变中国的环境，深刻地改变中国的能源结构，深刻地改变中国在全球环境保护中发挥的作用。

“‘绿水青山就是金山银山’理念彰显着中国对绿色发展有了先进的认识，希望各行各业能够就‘双碳’目标的实现做出实实在在的努力，为全球的可持续发展和全球经贸合作做出自己的贡献。”龙永图说。

豪瑞集团全球合作伙伴负责人刘利嘉在会上表示，豪瑞集团以可持续发展为战略核心，以创建人人共享的净零排放和有益大自然的未来为目标，加速向绿色建筑转型。这意味着用低碳和节能的解決方案，能使城市更加绿色环保，实现更创新智能的基础设施，推动循环经济。通过本次服贸会，豪瑞集团希望凭借专业知识为更多的企业提供可持续建筑解决方案，助力“双碳”行动。

丹麦丹佛斯集团中国区副总裁车巍则谈到，以“零碳”为目标的“丹麦绿色发展模式”，已经成为全球探寻能源供应和安全最为成功的“绿色实验室”，这充分证明了人类只要选对了正确的发展路径，完全有可能打破能源瓶颈对社会经济发展制约，实现可持续发展。

“随着中国经济30多年的高速增长，能源和环境的压力日趋严重。中国应尽快建立一个全国平衡统一的电力和能源市场体系，将有助于我们加快实现能源绿色转型，建设人与自然和谐发展的‘美丽中国’。”车巍建议说。

在首钢园区举行的“2021全球PE论坛”上，未来可持续投资助力碳中和等话题成为嘉宾们热议的焦点。

与会专家表示，据预测，在未来可持续投资领域，仅实现“碳中和”目标，总共需要139万亿元投资，占每年GDP的比重超过2%，大部分将投入到新能源、能源基础设施，以及“碳中和”科技创新和传统产业改造转型等长时间维度的投资主题。

公众环境研究中心主任马军谈到，在“双碳”战略背景下，把碳相关指标融合到环境、社会和治理（ESG）评价体系里，是未来可持续投资助力碳中和的关键一环。他表示，公众环境研究中心依托自身创建的“蔚蓝地图”数据库，开发的数字化的解决方案能降低整个绿色贸易和投融资的成本，助力绿色转型和“双碳”目标的实现。

“未来，希望更多的PE投资机构应用已成形的解决方案，绿化自身的投资行为，为‘双碳’承诺尽责担当，贡献力量。”马军说。

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