人民网北京9月8日电 （记者孙博洋）9月7日，记者从商业发展中心获悉，第23届中国国际食品和饮料展览会（简称“中食展”）将于2022年8月15-17日在上海世博展览馆举办。

据主办方介绍，以“食逢其时，饮领未来”为主题的第23届中食展以满足人民对美好生活向往为使命，以前瞻性、科技性等创新特色，为食品饮料业内人士提供绝佳体验，打造出食品全产业链年度盛会。

据了解，第23届“中食展”主题展区特色鲜明，共设立了综合食品、休闲食品、进口食品展区，高端饮品、酒类及乳制品展区，营养强化、功能、健康食品展区，餐饮供应链、餐饮器皿及包材展区，乡村振兴、地方名品展区，肉类及冷冻食品、绿色农业展区，方便食品与粮油及调味品展区，中央厨房及冷链供应服务8大主题展区。展览面积近10万平方米，主办方预计将吸引超过2500家品牌展商及12余万名高质量且具有采购权的专业买家参加。

主办方表示，为支持乡村振兴等重大战略，本届展会的一大亮点之一就是聚焦“乡村振兴”。目前，主办方已与乡村振兴局、地方农业主管部门等达成战略合作意向，将利用展会平台，就“乡村田间到城市餐桌的”供应链对接问题展开系列论坛及对接活动，夯实乡村振兴基础。

据了解，第23届中食展还将举办“食在中国”系列活动，旨在打造食品界的奥林匹克盛会，包含技能比拼、创意评选、年度人物、行业榜单、新品发布、食材品鉴等内容。

业内人士表示，第23届中食展顺势而为，设置“乡村振兴、地方名品”特色主题馆，可以更好帮助民族品牌实现国际化，“食在中国”主题活动，能够使乡村振兴农产品实现线上线下有机结合。

主办方表示，第23届中食展除不但是业内展新品、拓渠道、促贸易的盛会，更是行业交流碰撞的盛会。展会期间，以“商业高质量发展促进共同富裕”为主题的第七届商业发展论坛将同期举办。

据了解，商业发展论坛由商业发展中心创立并主办，已成功举办六届。论坛以商业发展研究院为智库载体，旨在搭建政府和企业间的高端交流平台。

(责编：刘佳、吕骞)