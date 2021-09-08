人民网北京9月8日电 （记者李楠桦）“要着力解决城乡建设中历史文化遗产屡遭破坏、拆除等突出问题，确保各个时期重要城乡历史文化遗产得到系统性保护。”8日，住房和城乡建设部副部长黄艳在国新办新闻发布会上介绍，按照党中央、国务院的部署要求，住建部着力推动城乡历史文化保护传承工作，并且取得了积极的成效。

据统计，截至目前，国务院共公布了国家历史文化名城137座，各省公布省级历史文化名城190座。同时，住建部会同国家文物局公布了中国历史文化名镇312个，中国历史文化名村487个，把6819个村落列入中国传统村落保护名录，形成了迄今为止世界上规模最大的农耕文明遗产群。截至目前，全国共划定了历史文化保护街区970片，确定了历史保护建筑4.27万处，跟2015年比，历史街区的数量翻了一倍，历史建筑的数量增加了4倍。

黄艳指出，在取得成绩的同时，也要清醒地看到，还有不少的历史文化资源没有纳入到保护名录里，还没有做到要素全囊括、空间全覆盖，历史文化遗产受到破坏的现象仍有发生。

近日，中办国办正式印发《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》（以下简称《意见》）。黄艳表示，《意见》是我国在1982年建立历史文化名城保护制度近40年以来，首次以中央名义专门印发的关于城乡历史文化保护传承的文件，这是城乡历史文化保护传承工作非常重要的顶层设计和纲领性文件，为下一步做好保护传承工作指明了方向，提供了遵循。

如何解决历史文化保护遗产屡遭破坏甚至被拆除的情况等突出问题？黄艳指出，《意见》专门提出要加强监督检查，包括以下四项工作措施：

一是建立日常的巡查管理制度。把巡查工作纳入到社区网格化管理，城市管理综合执法，能够随时随地发现问题，能够及时准确地纠正问题和处理问题，及时全覆盖。历史文化遗产不仅有人管，还要管得住。

二是建立评估机制。定期评估系统性保护和传承工作的情况，保护对象的保护状况。

三是健全监督检查机制，要依法行政。加强执法检查，及时制止各类违法行为。我们统筹相关部门及时开展抽查，依法行政。

四是鼓励公民、法人以及其他组织举报违法违规行为。

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