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“致敬巾帼奋斗者”系列报道

北京服装学院谢平：校园里的时尚发声者

人民网记者 栗翘楚
2021年09月10日18:46 | 来源：人民网
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“我不可能离开教学，不然我会‘枯萎’的。”北京服装学院时尚传播学院执行院长谢平说到。

谢平在讲台上向同学讲授项目报告重点。受访者供图

北京市中青年骨干人才计划项目；北京市教育教学成果一等奖；国家级教学成果二等奖……从普通教师到系主任，再到执行院长，今年9月，谢平在北京服装学院的开学季，迎来了职业生涯中的第29个年头。

走下课堂，就上讲台。从1992年毕业进入北京服装学院开始，谢平就在服装艺术设计教学领域积极探索、改革，从改进教学方法着手，优化课堂教学结构发力，树立教学理念，并建立起一批课程体系。

谢平在课堂上与学生进行交流。受访者供图

不同于传统教学的单向知识输送，谢平在课堂上也注重与学生的双向互动，并从他们的反馈中嗅到一些先锋、潮流的气息。

“艺术系的学生不一定都擅长书面表达方式，但毕业设计是深度思考和理论基础的拓展，我们用一整套方法去革新毕业设计的各个环节，同时也确立了许多的规则。”谢平说。

2008年，谢平在担任服装艺术设计系主任时，设计、推出了《毕业设计手册》，随后经过不断的更新、完善，至今仍被各学院沿用。

除了重视课堂教学，谢平也积极参与实践，从北京服装学院“2008北京奥运会开闭幕式服装创意方案”总撰稿，到国庆60周年群众游行服装总监，她始终走在第一线。

谢平与学院教师进行讨论、交流。受访者供图

工作中的谢平潜精研思、孜孜不倦，在生活中她依然保持这一状态。从1994年至2008年间，谢平利用业余时间，兼任北京电视台《时尚装苑》栏目特约策划人、撰稿人，成为中国最早的一批时尚评论家之一。

“在那个年代，电视台的经历开拓了我的视野，流行趋势也逐渐成为我研究的方向之一。”谢平说。

不满足于过“安分”的日子，谢平始终朝着一个时尚发声者、践行者的方向前进，并不断修正、完善自身。

从服装设计到时尚传播，勇于挑战的谢平在2014年迎来了她的跨界生涯，担任传播学（时尚传播方向）专业负责人。

从一张白纸到获批北京市一流专业，背后是谢平与团队的辛劳付出：2016年、2017年在三里屯太古里红馆举办《北服时尚传播 & 服装设计优秀毕业设计作品展》，组织师生团队承担北服时装周、第十八届IFFTI学术会议、IYDC国际青年设计师邀请赛、中国国际大学生时装周及“锦绣中华”非遗服装秀、雄安第二届服装文化节、敦煌国际文博会等重大活动的策划、宣传、推广等工作，开拓实践教学新模式。

“中国的时尚何以影响世界”——2021年毕业设计展。受访者供图

“当前，时尚的概念早已超越服装服饰范畴，且在不断变化、变革的过程中，可以理解为是一种新的价值观和生活方式，并完全融合于我们的社交活动当中。而我们的工作就是要引导学生去思考，去影响更多的圈子，从而让每个人都成为一个时尚传播的正能量因子。”谢平说。

授人以鱼不如授人以渔。在谢平看来，大学除了教会学生基本的专业知识之外，引导并培育健康的审美观念也非常重要。

“时尚是什么？”“中国的时尚是什么？”“中国的时尚何以影响世界？”。从2019年至2021年，谢平和学院教师一起带领毕业班的学生们完成“时尚三部曲”。

谢平与学生的毕业合影。受访者供图

“教师是一个可以让你一直保持年轻的职业。在与学生的双向交流互动的过程中，你可以保持活力、与时俱进，并与这个世界持一种持续的连接。”谢平说。

回顾29年的教学生涯，谢平一直处在这样新鲜汹涌的状态里，她喜欢与年轻的血液待在一起，喜欢感知时代最前卫的趋势，成为一个永不过时的人，而这也刚好应衬了她时常挂在嘴边的那句话，“永远年轻，永远热泪盈眶。”

(责编：刘佳、吕骞)

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