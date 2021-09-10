人民网北京9月10日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行今日发布8月社会融资规模存量统计数据报告和社会融资规模增量统计数据报告。报告显示，8月末社会融资规模存量为305.28万亿元，同比增长10.3%；8月社会融资规模增量为2.96万亿元，比上年同期少6295亿元。

社会融资规模存量方面，初步统计，8月末社会融资规模存量为305.28万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为186.65万亿元，同比增长12.2%；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为2.35万亿元，同比下降2.3%；委托贷款余额为10.93万亿元，同比下降2.1%；信托贷款余额为5.35万亿元，同比下降25.2%；未贴现的银行承兑汇票余额为3.28万亿元，同比下降12.5%；企业债券余额为29.19万亿元，同比增长7%；政府债券余额为49.66万亿元，同比增长14.3%；非金融企业境内股票余额为8.99万亿元，同比增长14.4%。

从结构看，8月末对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的61.1%，同比高1个百分点；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额占比0.8%，同比低0.1个百分点；委托贷款余额占比3.6%，同比低0.4个百分点；信托贷款余额占比1.8%，同比低0.8个百分点；未贴现的银行承兑汇票余额占比1.1%，同比低0.3个百分点；企业债券余额占比9.6%，同比低0.3个百分点；政府债券余额占比16.3%，同比高0.6个百分点；非金融企业境内股票余额占比2.9%，同比高0.1个百分点。

社会融资规模增量方面，初步统计，8月社会融资规模增量为2.96万亿元，比上年同期少6295亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加1.27万亿元，同比少增1488亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加347亿元，同比少增50亿元；委托贷款增加177亿元，同比多增592亿元；信托贷款减少1362亿元，同比多减1046亿元；未贴现的银行承兑汇票增加127亿元，同比少增1314亿元；企业债券净融资4341亿元，同比多682亿元；政府债券净融资9738亿元，同比少4050亿元；非金融企业境内股票融资1478亿元，同比多196亿元。

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