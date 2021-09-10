人民网北京9月10日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，为加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为，维护外汇市场健康良性秩序，国家外汇管理局今日通报了关于非法买卖外汇用于跨境赌博的案例。本次通报的案例中主要是通过地下钱庄和非法移机境外的境内商户POS机刷卡来非法买卖外汇，最高罚款金额167.1万元人民币。

部分违规典型案例如下：

案例1：江西籍胡某非法买卖外汇案

2017年9月至2019年4月，胡某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔折合40.9万美元，用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款31.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例2：北京籍张某非法买卖外汇案

2017年10月至2019年4月，张某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇9笔折合43.5万美元，用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款43.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例3：江苏籍潘某非法买卖外汇案

2018年1月至2019年10月，潘某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇22笔折合82.5万美元，用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款85.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例4：山东籍王某非法买卖外汇案

2018年2月，王某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇4笔折合25.6万美元，用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款23.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例5：浙江籍王某非法买卖外汇案

2018年2月至3月，王某通过地下钱庄非法买卖外汇4笔折合36.8万美元，用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款27.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例6：江苏籍蔡某非法买卖外汇案

2018年3月至2019年3月，蔡某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇35笔折合172.8万美元，用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款167.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例7：黑龙江籍刘某非法买卖外汇案

2018年6月至2020年1月，刘某通过地下钱庄非法买卖外汇23笔折合165.4万美元，用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款115.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例8：上海籍蒋某非法买卖外汇案

2018年9月，蒋某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇37.6万美元，用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款38.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例9：江西籍吴某非法买卖外汇案

2018年12月至2019年4月，吴某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔折合36.5万美元，用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款28.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例10：江苏籍焦某非法买卖外汇案

2019年3月至6月，焦某通过地下钱庄非法买卖外汇13笔折合16.7万美元，用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款17.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

(责编：罗知之、吕骞)