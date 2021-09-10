人民网北京9月10日电 （记者杜燕飞）房地产贷款增速创8年新低、房地产贷款集中度连续10个月下降、房地产信托规模自2019年6月以来持续下降、理财产品投向房地产非标资产规模近一年来持续下降、银行通过特定目的载体投向房地产领域规模连续18个月持续下降……银保监会最新发布的数据显示，截至7月末，房地产融资呈现“五个持续下降”。

“银保监会始终坚持‘房子是用来住的，不是用来炒的’定位，围绕‘稳地价、稳房价、稳预期’目标，持续完善房地产金融监管机制，防范房地产贷款过度集中，促进金融与房地产良性循环。”银保监会新闻发言人日前在回答记者提问时表示。

据该新闻发言人介绍，银保监会一是管好房地产信贷闸门。坚持房地产开发贷款、个人按揭贷款审慎监管标准，严格落实房地产贷款集中度管理制度；二是遏制“经营贷”违规流入房地产领域。经营贷违规流入房地产专项排查已基本完成，对发现的违规问题督促建立台账，逐项整改至“清零销号”；三是严惩违法违规。连续3年开展全国性房地产专项检查，基本覆盖所有热点城市，对发现的违规行为“零容忍”，对违规问题依法严肃问责；四是落实差别化房地产信贷政策。配合地方政府“因城施策”做好房地产调控，运用调控工具，稳地价、稳房价、稳预期；五是金融支持住房租赁市场。指导银行保险机构加大对保障性租赁住房支持，推动保险资金支持长租市场发展，会同人民银行推进房地产投资信托基金（REITs）试点。

房地产市场平稳健康发展，既是经济也是民生话题。金融监管部门在严查“经营贷”违规流入房地产领域的同时，去年8月，人民银行、住建部会同相关部门形成重点房地产企业资金监测和融资管理规则，被称为“三线四档”规则；去年年底，人民银行联合银保监会发布了房地产贷款集中度管理制度。此前国务院召开的“加快发展保障性租赁住房和进一步做好房地产市场调控工作电视电话会议”明确，要牢牢抓住房地产金融这个关键，严格房地产企业“三线四档”融资管理和金融机构房地产贷款集中度管理。

“对银行而言，贷款资金用途、流向的监控是一个老大难的问题。银行的责任首先在于‘三查制度’的落实，即贷前调查、贷时审查和贷后检查。”中国人民大学中国资本市场研究院联席院长赵锡军对人民网记者表示，目前银行业存在“贷前审核不到位，贷后管理跟不上”的现象，信贷资金安全缺乏保障。再加上个别银行有规不依、有章不循，容易导致贷款管理的“屏障”功能减效。

“建议金融监管部门借助监管科技手段，构建覆盖全行业的信贷资金流向监控系统，提升贷款用途监控的能力和效率。”招联金融首席研究员董希淼告诉人民网记者，提高借款人挪用贷款用途的违规成本，将挪用贷款等情况纳入央行征信系统，建立挪用贷款“黑名单”等制度，从源头上遏制信贷资金违规流入楼市等。

对于房地产贷款集中度管理，董希淼认为，加强房地产贷款集中度管理，符合近年来“房住不炒”房地产调控主基调，更有助于推动金融资源进一步进入小微企业、制造业、绿色发展等国民经济和社会发展重点领域和薄弱环节。

一系列举措取得了显著成效。数据显示，截至7月末，房地产融资呈现“五个持续下降”：房地产贷款增速创8年新低，银行业房地产贷款同比增长8.7%，低于各项贷款增速3个百分点；房地产贷款集中度连续10个月下降，房地产贷款占各项贷款的比重同比下降0.95%；房地产信托规模自2019年6月以来持续下降，房地产信托余额同比下降约15%；理财产品投向房地产非标资产规模近一年来持续下降，相关理财产品余额同比下降42%；银行通过特定目的载体投向房地产领域规模连续18个月持续下降，相关业务规模同比下降27%。

同时，银保监会督促银行机构在贷款首付比例、利率等方面对刚需群体进行差异化支持，截至7月末，个人按揭贷款首套房占比达到92%，住房租赁市场贷款同比增长29%。

谈及如何推动金融、房地产同实体经济均衡发展，董希淼表示，一方面，金融机构要严把风险关口，全面落实房地产融资政策，审查贷款资金流向，防止资金违规流入房地产市场。另一方面，金融机构要加大对住房租赁市场的支持和服务力度，促进住房租赁金融朝着规模化、专业化方向发展，促进房地产市场长效机制加快形成。

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