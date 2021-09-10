人民网记者 夏晓伦

大学教授详解经济现象、古生物学家揭秘远古文明、理论物理博士谈如何理解史瓦西黑洞……当前，借力知识类视频的蓬勃势头，网络流量也越来越有营养。

可以看出，移动互联网的快速发展与迭代不断，推动着产品及服务供需方式的变革。新媒体时代的短视频推动了知识的普惠，“用短视频来学习”正在引领一种新风尚。

记者梳理发现，眼下，短视频平台不约而同地对知识内容发力，在产品功能、运营激励、内容创作等方面对知识内容加以扶持，这种趋势也体现了互联网内容已经开始从单一娱乐化向知识化升级。

相关业内人士表示，短视频平台具有较重的娱乐属性，泛娱乐性内容已产生审美疲劳，更多知识类内容的注入与分享，将有助于改变短视频平台的内容生态，并提升全网内容池的质量，让受众从中收获更多有价值的内容。

在一些网络平台，泛知识类内容播放量占比达45%。某短视频平台的数据显示，通过短视频学习某种技能，已成为具有代表性的用户使用方式，知识类视频正持续走红。

以短视频平台快手为例，泛知识已经成为快手内容生态重要组成部分，同时相关内容创作者也让用户在轻松、有趣的氛围下习得了有用的知识。

据了解，今年4月，快手推出“光合新知新职”计划，目标让100个新知分享官、1000个二创达人、10000个新职人累计获取一亿粉丝。

6月，快手推出大型直播活动“快手新知播”。联动100名知识大咖、百余家专业机构，以及超过1000名快手知识主播，在3个月的时间里带来上万场知识直播，为网友带去实用、新奇、有趣的泛知识内容，并助力知识创作者在平台实现变现，形成泛知识内容生产消费闭环。

9月，泛知识脱口秀节目《新知懂事会》也在快手上线，节目共4期，每期都邀请了6位来自各个领域的嘉宾和专业人士，让他们对时下热点论题发表观点，将专家的知识内容传递给观众，在轻松的氛围下，实现了知识内容的普及化和价值化。

近日，快手大数据研究院发布了《2021快手内容生态半年报》。报告显示，2021年快手站内时长在60秒以上品类视频数增长Top 10分别为：法律、科学、财经、资讯、历史、影视和短剧、读书、房产家居、奇人异象以及军事。不难看出，泛知识领域更容易讲好故事，也越来越受欢迎。

同时也应看到，部分知识类短视频仍然存在着以下现象：内容质量参差不齐、短小精简，不利于受众的深度学习；内容不系统，针对性不高……

如何提高泛知识类短视频的“含金量”，给包括短视频平台在内的各方带来不小的挑战。

对此，上述业内人士认为，“泛知识”类短视频之所以受到欢迎， 是因为它迎合了人们用碎片化时间学东西的需求。但是看这类短视频时，不该只停留在消费知识的层面，“泛知识”类短视频应该成为启发受众思考和探索的存在。

“若谋求长期发展，知识类视频当积极改善，不断提升质量，推出更多精品。”该人士建议，短视频平台要加强内容监管，增强平台自身对知识类内容的的甄别能力，加大对违规传播知识类内容现象的处罚力度，持续加大对优质知识类视频的扶持力度。

(责编：刘佳、吕骞)