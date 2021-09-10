人民网北京9月10日电 （记者夏晓伦）近日，融创中国控股有限公司（01918.HK，以下简称“融创”）发布年中业绩报告，数据显示，今年上半年，融创销售同比涨64.3%、收入涨23.9%、每股盈利涨8.7%，归母净利润上涨9.4%。

实际上，融创在今年初披露的2020年年报里，已经实现杠杆率下降，“三道红线”指标降至黄档。到2021年中报，指标健康度得到进一步提升：净负债率下降9.4个百分点，非受限现金短债比升至1.11，剔除预收款项后的资产负债率降至76%，实现加速迈向“绿档”。

中报数据还显示，上半年，融创营业收入同比增长23.9%至 958.2亿元，毛利199.8亿元同比增长12.5%，归母净利润119.9亿元同比增长9.4%。

此外，融创土储充足。数据显示，其在上半年获取土地权益货值2135亿元，上半年权益拿地销售比37.9%，而2020年7月-2021年6月一年内权益拿地销售比则为28.5%。

同时，多家国际评级机构也提升了融创评级：2021年上半年，标普将融创主体评级上调至BB，展望稳定；穆迪及惠誉将其评级展望升至正面；摩根大通维持 “买入”评级；ESG评级公司Sustainalytics也将融创提升至“低风险”评级。

中报显示，融创2021年上半年实现3208亿销售额，同比增长64.3%，回款率保持高位水平，现金流更为充裕。截至2021年6月底，融创在手现金达1232亿元，其中非受限现金1011亿元，较去年底提升2.4%。

从销售结构来看，融创深耕核心城市群。在长三角，融创完成1141亿元销售额；在西部核心城市、环渤海分别完成791亿元、637亿元。

此外，融创上半年在20个城市的销售额超过50亿元。其中，北京、上海、苏州等9个城市销售额超100亿元；在杭州、武汉，融创半年销售额超过200亿元。

有关业内人士认为，充足的可售货值也将支持下半年高业绩的达成。数据显示，融创在今年下半年内的总可售货值超6600亿元，叠加下半年销售高峰影响及融创的市场领先优势，预计融创2021年将实现销售稳步增长。

当前，房地产行业逐步回归本质，做好产品与服务是企业安全健康发展的前提。融创方面表示，将通过不断夯实产品竞争优势，同时发挥城市深耕、市场口碑和高质量土储的优势，为战略升级打下基础。

融创方面表示，2020年是融创的转型年，打开了“均衡高质量发展”的序章。这一年融创主动调整节奏，拿地金额仅为2019年的一半，“三道指标”连降两档至黄档，融资成本持续下降，信用评级全面提升，业绩全面增长的同时负债指标也持续改善。

记者还了解到，融创最近在半年度会议上提出新的战略发展目标——更安全、更从容、更长期、更有价值。

对此，融创中国执行董事兼行政总裁汪孟德在公司内部表示：“调控对行业和企业都是好事，经过这一轮（调控），都将变得更稳、更健康。但与此同时，也要求企业在新的政策环境下快速调整适应。融创拥抱行业变化，进一步坚定‘更安全、更从容、更长期、更有价值’的均衡高质量发展的战略方向，持续为员工、客户、股东、社会创造价值。”

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