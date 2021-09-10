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国家发改委：加快推出一批停车资源共享示范项目

2021年09月10日15:40 | 来源：人民网
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人民网北京9月10日电 （申佳平）据国家发展改革委官网消息，为切实增加城市停车设施有效供给，改善交通环境，国家发展改革委、住房城乡建设部、公安部、自然资源部近日联合印发《关于近期推动城市停车设施发展重点工作的通知》（以下简称《通知》），要求确保“评估完善标准规划”“研究建立指标体系”“加快停车设施建设”“制定用地支持政策”等十项重点工作任务在今年年底前取得务实成效。

其中，《通知》强调，要将停车设施项目列入各城市重点项目建设计划，加快推进前期工作，加强要素保障，加大资金投入，建成一批停车设施项目。同时，充分挖掘停车资源潜力，推出一批停车资源共享示范项目。

(责编：申佳平、吕骞)

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