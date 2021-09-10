人民网北京9月10日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，为进一步发挥理财业务特点和优势，促进第三支柱养老金融产品丰富发展，满足人民群众多样化养老需求，银保监会决定开展养老理财产品试点。自2021年9月15日起，工银理财有限责任公司在武汉市和成都市，建信理财有限责任公司和招银理财有限责任公司在深圳市，光大理财有限责任公司在青岛市开展养老理财产品试点。

据介绍，试点期限暂定一年，试点阶段，单家试点机构养老理财产品募集资金总规模限制在100亿元人民币以内。

银保监会要求，试点理财公司应当结合试点地区情况，稳妥有序开展试点，健全养老理财产品风险管理机制，实施非母行第三方独立托管，引导形成长期稳定资金，探索跨周期投资模式，积极投向符合国家战略和产业政策的领域，更好支持经济社会长期投融资需求。

此外，各理财公司应当规范养老理财产品名称使用，持续清理名不符实的“养老”字样理财产品。银行业理财登记托管中心配合做好养老理财产品信息登记和清理规范相关工作。

谈及养老金融改革，银保监会党委书记、主席郭树清曾表示，总的方针是“两条腿”走路，一方面抓现有业务规范，就是要正本清源，统一养老金融产品标准，清理名不副实产品。另一方面是开展业务创新试点，大力发展真正具备养老功能的专业养老产品，包括养老储蓄存款、养老理财和基金、专属养老保险、商业养老金等等，选择条件较好的金融机构和专营机构先行参与。坚持从我国实际出发，借鉴国际正反两方面经验，探索养老金融改革发展的新路子。

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