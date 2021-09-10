申佳平

近年来，包括特斯拉在内的多款车型被爆出“车内摄像头遭黑客入侵”“汽车APP泄露用户隐私”等安全隐患。在汽车逐渐从封闭走向开放的今天，车联网安全保障体系化、标准化建设意义重大。

9月8日，工业和信息化部办公厅正式印发《关于公布车联网身份认证和安全信任试点项目名单的通知》。据了解，本次入选车联网身份认证和安全信任的项目共61个，将有超过300家单位参与到试点项目建设中，涵盖了汽车、通信、密码、互联网等跨领域企业以及地方车联网建设运营主体等。

“随着汽车智能化、网络化、平台化发展特征日益凸显，车云、车车、车路、车与设备间的安全通讯需求快速增长。”在车联网身份认证和安全信任试点工作启动会上，工业和信息化部总工程师韩夏表示，车联网安全信任体系通过身份认证、通信加密等方式，探索解决车联网安全通信问题。工业和信息化部重点在构建标准体系、打造设施平台、强化技术试验和组织先行先试四方面扎实开展各项工作。

车联网是新一代信息技术与汽车、电子、信息通信、道路交通运输等行业深度融合的新兴产业，相关工作需要多部门协同推进。2018年4月，工业和信息化部、公安部、交通运输部联合发布《智能网联汽车道路测试管理规范（试行）》。目前全国27个省（市）出台管理细则，建设16家智能网联汽车测试示范区，开放3500多公里测试道路，发放700余张测试牌照，道路测试总里程超过700万公里。

2020年6月，国务院办公厅印发《关于进一步优化营商环境更好服务市场主体的实施意见》，提出在特定路段和区域探索开展智能网联汽车示范应用、统一自动驾驶功能测试标准，推动测试结果全国通用互认等要求。

今年7月，工业和信息化部、公安部、交通运输部再次联合发布《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）》，在道路测试基础上增加示范应用，并完善智能网联汽车自动驾驶功能通用检测项目，推动实现测试项目和标准规范的统一。

在进一步加强车联网安全信任体系和能力建设方面，韩夏提出三点建议。一是提升安全基础能力和产业链水平，打通关键环节，加强融合创新和国际合作。二是提升支撑保障能力，完善企业车联网身份认证技术系统等基础设施，拓展车联网安全信任行业服务应用，推动跨企业、跨地区、跨行业安全信任互联互通。三是建立协同联动机制，试点单位、支撑机构、专家委员会及各地工信、电信主管部门要积极发挥各自优势，共同推进试点工作高质量实施。

中国信通院技术与标准研究所所长敖立表示，建立车联网安全信任体系，还要解决不同安全信任根的互信互认和互联互通。据悉，中国信通院支撑工信部建立车联网安全信任根管理平台，经过两年的技术验证，已为一百余家企业提供了安全通信技术验证服务，本次试点中，该平台将支持各试点项目实现跨企业、跨地域的互信互认互通，为推进全国跨地域、跨行业互信体系建立提供坚实保障。

此外，《车联网身份认证和安全信任试点技术指南（1.0）》在启动会上发布，分别针对“车与云安全通信”“车与车安全通信” “车与路安全通信” “车与设备安全通信”四个试点方向提出指导意见，旨在为试点工作高质量建设提供参考，促进建成一批应用场景清晰、效果明显、可推广、可复制的优秀项目。

(责编：申佳平、吕骞)