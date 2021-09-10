人民网北京9月10日电 （记者孙红丽）据住房和城乡建设部官网消息，9月10日，住房和城乡建设部公布《关于加强超高层建筑规划建设管理的通知（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》），向社会公开征求意见。《征求意见稿》提出，各地要严格控制新建超高层建筑。一般不得新建超高层住宅。城区常住人口300万人口以下城市严格限制新建150米以上超高层建筑，不得新建250米以上超高层建筑。城区常住人口300万以上城市严格限制新建250米以上超高层建筑，不得新建500米以上超高层建筑。

《征求意见稿》还提出，各地相关部门审批80米以上住宅建筑、100米以上公共建筑建设项目时，应送当地消防救援机构征求意见，以确保当地消防救援能力相匹配。城区常住人口300万以下城市确需新建150米以上超高层建筑的，应报省级住房和城乡建设部门审查，并报住房和城乡建设部备案。城区常住人口300万以上城市确需新建250米以上超高层建筑的，省级住房和城乡建设主管部门应结合抗震、消防等专题严格论证审查，并报住房和城乡建设部备案复核。

《征求意见稿》指出，我国超高层建筑的建设使用，在集约利用土地资源、推动建筑工程技术进步、促进城市经济社会发展等方面发挥了积极作用。但近年来，一些城市攀比建设超高层建筑，盲目追求高度第一、形式奇特，脱离实际需求，抬高成本投入，加剧能源消耗，加大安全管理难度。

《征求意见稿》要求，各地要结合城市空间格局、功能布局，统筹谋划高层和超高层建筑建设，相对集中布局。严格控制生态敏感、自然景观等重点地段的高层建筑建设，不在山边水边建设超高层建筑，不在城市通风廊道上新建超高层建筑群。不在对历史文化街区、历史地段、世界文化遗产及重要文物保护单位有影响的地方新建高层建筑，不在老城旧城的开发强度较高、人口密集、交通拥堵地段，新建超高层建筑。

各地要充分评估论证超高层建筑建设的风险问题和负面影响。特别是超高层建筑集中的地区，要加强超高层建筑建设项目的交通影响评价，避免加剧交通拥堵。加强超高层建筑建设项目的环境影响评价，防止加剧城市热岛效应，避免形成光污染、高楼峡谷风。

各地应严格落实政府投资有关规定，一般不得批准使用公共资金投资建设超高层建筑，严格控制城区常住人口300万以下城市国有企事业单位投资建设150米以上超高层建筑，严格控制城区常住人口300万以上城市国有企事业单位投资建设250米以上超高层建筑。

实行超高层建筑决策责任终身制。城区常住人口300万以下城市新建150米以上超高层建筑，城区常住人口300万以上城市新建250米以上超高层建筑，应按照《重大行政决策程序暂行条例》（国务院令第713号），作为重大公共建设项目报城市党委政府审定，实行责任终身追究。

对于既有超高层建筑，《征求意见稿》要求强化安全管理，提出全面排查安全隐患、系统推进隐患整治、提升安全保障能力、完善运行管理机制四项举措。

《征求意见稿》还要求，各地要抓紧完善超高层建筑规划建设管理的协作机制，严格落实相关标准和管控要求，探索实施超高层建筑安全险。建立专家库，定期对既有超高层建筑使用和管理情况开展专项排查，将有关情况及时报告住房和城乡建设部。

(责编：孙红丽、吕骞)