人民网北京9月10日电 （记者栗翘楚）记者今日从海关总署获悉，自1991年中国-东盟建立对话关系以来，我国与东盟国家交往日益密切，双边贸易保持高速增长，由1991年的83.6亿美元增长到2020年的6852.8亿美元，年均增长16.5%，比同期中国外贸整体年均增速高出3.4个百分点。

2020年，东盟成为我国第一大贸易伙伴，我国连续第12年保持东盟第一大贸易伙伴地位。今年前8个月，我国对东盟进出口5539.2亿美元，增长33.3%，占同期我国外贸进出口总值的14.5%。

据了解，在20世纪90年代以前，我国对东盟进出口商品种类少、贸易规模小。90年代后，以纺织服装为代表的劳动密集型产品占我国对东盟出口比重逐渐提高，同期自东盟进口原油、橡胶和原木大幅增长。进入21世纪，随着产业结构转型升级和自由贸易区建设持续加速，我国对东盟进出口商品种类不断丰富，互补性的贸易结构逐步形成。

近日，广西某生化公司自东盟进口的淀粉在钦州港口岸通关，凭借提交的中国-东盟自由贸易区原产地证书，该批货物减让关税6万多元。

“可别小看了这份原产地证书，这可是帮助我们降低交易成本的‘纸黄金’。”该公司外贸业务负责人说。今年前7个月，该公司东盟享惠进口额约2亿元、关税优惠额2000多万元。

据了解，自中国-东盟自由贸易区实施以来，中国海关牵头与东盟完成原产地规则升级谈判并顺利实施。对外全面加强与东盟各国海关的沟通和协作，积极推进原产地电子联网；对内不断优化营商环境，助力进出口企业充分享受协定的关税减让政策。

此外，随着共建“一带一路”不断走深走实，中老铁路、印尼雅万高铁、中新共建国际陆海贸易新通道、中印和中马“两国双园”等一批重大基础设施项目顺利实施 ，有效提升了我国与东盟国家互联互通水平，双方跨境物流更加顺畅。

目前，西部陆海新通道海铁联运班列线路从2017年的“渝桂新”1条线路拓展为6个方向常态化开行，开行频次由每周1列增至每天10列以上，已成为西部地区货物出海出边的主通道和RCEP框架下连接中国与东盟地区最快速、最便捷的通道。今年前7个月，西部陆海新通道班列开行3154列、发运31.4万个标准集装箱，同比分别增长96%和287%。西部陆海新通道班列与中欧班列实现常态化衔接，今年以来累计衔接发送1504个标箱，为促进国内国际双循环提供了可靠运力支撑，充分激发我国与东盟国家贸易潜力。

据海关统计，今年前8个月西部陆海新通道沿线14省区市对东盟进出口812.2亿美元，增长28.7%，拉动我国对东盟进出口增长4.4个百分点。

此外，为保障西部陆海新通道班列的顺利开行，通道沿线15地海关签署《区域海关共同支持“西部陆海新通道”建设合作备忘录》，建立联络协调制度，加强业务统筹协调，共同推动区域海关信息共享平台建设，深入推进监管制度创新，疏浚西部陆海新通道物流和通关障碍，切实提升通道沿线贸易安全与便利化水平。

海关总署新闻发言人李魁文介绍，我国和东盟经济贸易互补性强，增长潜力大。为更好服务企业开展对东盟国家进出口贸易，提供更为科学的决策辅助和信息支撑，海关总署联合广西壮族自治区人民政府共同编制 “中国-东盟贸易指数”，拟在第18届中国-东盟博览会期间首次对外发布，将成为双边贸易的“晴雨表”和“风向标”，对推动双边经贸合作向更高层次、更宽领域迈进具有积极意义。

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