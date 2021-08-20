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转播：中国空间站航天员第二次出舱活动

2021年08月20日10:00 | 来源：人民网
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专题》》启程！中国空间站

最新报道》》

· 回放：中国空间站航天员首次出舱

· 回放：神舟十二号航天员天地通话

· 中国人首次进入自己的空间站

· 三名航天员在空间站向全国人民敬礼致意

· "太空厨房"和"太空医院"长啥样？

· 神舟十二号3名航天员顺利进驻天和核心舱

· 神舟十二号载人飞船与天和核心舱完成自主快速交会对接

· 为何只飞400公里高？太空WIFI怎么用？揭开中国空间站背后的“奥秘”

· 神舟十二号发射成功背后 “小”装置发挥“大”作用

· 超燃！神舟十二号载人飞行任务官方宣传片发布

· 1分钟模拟动画带你了解神舟十二号任务全流程

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· 神舟十二号载人飞船发射任务取得圆满成功

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· 太空“超跑”来了！神舟十二号飞船将实现五个首次

(责编：赵竹青、吕骞)

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