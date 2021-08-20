人民网北京8月20日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，1年期LPR为3.85％，5年期以上LPR为4.65％，均与上月保持一致。

记者梳理发现，7月份1年期LPR为3.85%，5年期以上LPR为4.65%。自去年4月以来，1年期LPR和5年期以上LPR均保持在这一水平，没有变动。

LPR由各报价行按公开市场操作利率（主要指中期借贷便利利率）加点形成的方式报价，由全国银行间同业拆借中心计算得出，为银行贷款提供定价参考。目前，LPR包括1年期和5年期以上两个品种。

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