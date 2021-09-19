人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

中秋假期首日全国主要道路交通安全形势平稳

2021年09月19日19:28 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月19日电 （记者王连香）据公安部交通管理局官方微信消息，截至中秋假期首日18时，全国高速公路、国省道干线公路交通总体平稳有序，未发生长时间、大范围交通拥堵。

道路交通流量明显增加。人民网记者 王连香摄

公安部交通管理局表示，当日群众近郊出游、中短途旅游增多，部分地方高速公路出城方向、城郊地区及旅游景区周边道路交通流量明显增加。从公安部交通管理局监测的71条高速公路500个重要节点流量看，9月18日12时至9月19日12时，流量环比前日上升11.72%，同比去年下降37.5%。预计明日部分城市出城道路和通往景区道路仍会持续高位运行。另据中央气象台预报，明日辽宁西部和东南部、北京、天津、河北中东部、山东北部和中部等地的部分地区有大到暴雨。

公安部交通管理局提醒广大驾驶人和节日出行群众：驾车出行要提前了解沿途天气和道路情况，雨天行车以及行经山区、景区道路时，要注意降低车速、加大车距，不强超强会。遇车辆缓行、排队，要按序通行，不加塞抢行、不占用应急车道；假期自驾出游增多，好友聚会增多，切勿酒后驾驶、疲劳驾驶、超速驾驶、分心驾驶；无论开车坐车、前排后排，都要全程系好安全带；农村出行切勿乘坐超员面包车，自觉抵制非法载人的轻型货车、三轮车、拖拉机。

(责编：王连香、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
中秋假期首日全国主要道路交通安全形势平稳
　　人民网北京9月19日电 （记者王连香）据公安部交通管理局官方微信消息，截至中秋假期首日18时，全国高速公路、国省道干线公路交通总体平稳有序，未发生长时间、大范围交通拥堵。 道路交通流量明显增加。…
中秋小长假首日铁路迎客流高峰 预计发送旅客超千万人次
　　人民网北京9月19日电 （记者乔雪峰）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下称国铁集团）获悉，9月19日，中秋小长假第一天，全国铁路预计发送旅客1050万人次。9月18日，全国铁路发送旅客860.7万人次，开行列车10132列，运输整体平稳有序。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部