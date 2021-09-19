人民网北京9月19日电 （记者王连香）据公安部交通管理局官方微信消息，截至中秋假期首日18时，全国高速公路、国省道干线公路交通总体平稳有序，未发生长时间、大范围交通拥堵。

道路交通流量明显增加。人民网记者 王连香摄

公安部交通管理局表示，当日群众近郊出游、中短途旅游增多，部分地方高速公路出城方向、城郊地区及旅游景区周边道路交通流量明显增加。从公安部交通管理局监测的71条高速公路500个重要节点流量看，9月18日12时至9月19日12时，流量环比前日上升11.72%，同比去年下降37.5%。预计明日部分城市出城道路和通往景区道路仍会持续高位运行。另据中央气象台预报，明日辽宁西部和东南部、北京、天津、河北中东部、山东北部和中部等地的部分地区有大到暴雨。

公安部交通管理局提醒广大驾驶人和节日出行群众：驾车出行要提前了解沿途天气和道路情况，雨天行车以及行经山区、景区道路时，要注意降低车速、加大车距，不强超强会。遇车辆缓行、排队，要按序通行，不加塞抢行、不占用应急车道；假期自驾出游增多，好友聚会增多，切勿酒后驾驶、疲劳驾驶、超速驾驶、分心驾驶；无论开车坐车、前排后排，都要全程系好安全带；农村出行切勿乘坐超员面包车，自觉抵制非法载人的轻型货车、三轮车、拖拉机。

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