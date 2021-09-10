原标题：夯实质量基础 推动大健康产业发展

全国“质量月”活动始于1978年,是我国较长期开展的一项重大质量活动。是由国家市场监督管理总局牵头,联合国家相关部门参与主办,旨在提高全民质量意识,推动质量振兴和质量发展事业,促进国民经济健康发展。

中国质量检验协会在本次质量月系列活动中组织开展了“全国质量检验稳定合格产品”调查汇总与展示公告工作活动。广东骏丰频谱股份有限公司凭借卓越的产品品质及良好的社会形象,获评“全国大健康行业质量领先企业”及“全国大健康行业质量领先品牌”双项殊荣。

我国大健康产业链已经逐步完善,新兴业态正在不断涌现,健康领域新兴产业包括养老产业、医疗旅游、高端医疗器械研发制造等。生活质量的提升使得人们对健康有了更高的要求,环境恶化与生活压力增加引发人们对健康问题的普遍关注,对健康产品的需求也日益增加。

健康意识的提升与观念革新进一步促使大健康产业的发展,对企业而言是“危”“机”并存。主动夯实质量基础,走向高质量发展的道路,在这波行业上升浪潮中才能勇立潮头。质量是企业的立足之本,深耕大健康行业多年的骏丰频谱深谙其道。作为一家集科、工、贸于一体的高新技术企业,骏丰频谱一直专注于家庭医疗健康服务。骏丰产品已获多项国内外专利认证,旗下品牌产品:骏丰频谱治疗保健房、频谱治疗仪、频谱水治疗仪、按摩仪、按摩椅等多个产品获得质量管理体系认证。

在技术和资本的推动下,大健康产业的结构、服务供给模式、产品形态也随之发生变化。以质求变,立志于成为健康管理开拓者的骏丰频谱率先开启了从科工贸企业向生态型、服务型企业的转型之路:以生物频谱技术和“内喝外照”产品为核心,以健康产业战略发展规划为蓝图,坚持科技创新,不断研发打造高质量高科技健康产品,为人们提供全生涯全生命周期健康管理服务。

“在健康管理这个领域里,中国现在先行者甚少,也就意味着可以传承的经验很少,我们希望能够蹚出一条路,给后来者提供有益的借鉴。”骏丰频谱董事长陈险峰曾经这样说道。

(责编：赵超、陈键)