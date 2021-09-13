赵超

你有多久没更换办公电脑了？

1981年，IBM推出首款搭载MS-DOS操作系统的商用电脑，从此以后PC机席卷全球，成为之后数十年人们办公、生活的必不可少的信息终端。

2007年，智能手机的横空出世，开启了移动互联网的黄金十年，诞生了很多伟大的公司、伟大的产品。

随着通信技术的发展，5G网络日益普及，智能手机功能愈发强大。2020年，在新冠疫情的冲击之下，在线经济蓬勃兴起，人们的办公和生活更多的转移到线上，在手机、平板电脑、PC等各种智能终端之间频繁切换。

但即便如此，有着几十年历史的台式电脑，仍是大多数人日常办公的主力设备。同时也应该看到，相比于智能手机，台式电脑的近年来的技术更新略显迟缓。在用户需求和技术创新的双重推动之下，商用电脑正在迎来一场革命性的智慧升级。

商用台式PC进入新阶段

PC作为个人计算工具，历经近半个世纪发展，在人类数字生活中扮演的角色、性能、形态、使用场景及生态经历了多次转化和变革。

1951年，世界上第一台商用电脑UNIVAC I发售。该机占地26.7平方米，重量7.2吨，且售价上百万美元。时至今日，电脑体积、尺寸、性能、价格均大幅改观。但最近数年，目前市场上的PC产品历经多轮升级似乎已遇到了发展瓶颈——在设计、性能、体验等方面长期少有显著突破。同时，随着办公移动化、碎片化的趋势加剧，台式机不能移动和数据分享不方便的弱点进一步被扩大。

但不可否认的是，商用台式机仍然有着巨大的市场增长空间。美国国际数据公司 (IDC)调查数据显示，2020年，受全球疫情的影响，在线教育、居家办公以及应对企业升级等需求，使得2020年全球PC出货量增长了13.1%，全球PC电脑达到3亿台。而且，根据IDC预测，随着后疫情时代的“新常态”，新PC的消费商用混合使用场景将导致需求更加强劲。

商用PC巨大的市场规模，正吸引着越来越多企业进入这一领域。去年年底，华为推出了首款商用台式机MateStation B515，开启了华为商用PC领域布局的第一步。在它身上，可以看到华为基于长期服务政企客户所积累、沉淀的认知和思考：华为希望通过这一系列产品，为政企客户群体带来“专业性能、智慧高效、安全可靠、精诚服务”四大办公新价值。

如同在手机市场一样，在PC领域，华为同样有着成功的战绩。2016年，华为发布了首款MateBook笔记本电脑，在短短几年时间内，在国内冲到了市场份额第二的位置，改变了PC行业的传统格局。而在商用PC领域，华为同样希望以创新性技术和完善的生态体系带给用户全新的操作体验。

智慧办公是未来的大趋势

随着移动互联网的发展，用户办公移动化、碎片化的特征愈发明显，商用PC市场的故事也需要用全新的思维和产品来满足用户的需求。

传统商用台式机电脑主要是针对公司办公使用，特点是耐用性高、价格实惠，与笔记本相比，相同价格前提下配置更高，但其缺点也较明显：笨重、移动性差。更重要的是，移动互联网时代的到来，使得现有商用台式机变成了数据“孤岛”，与手机、平板电脑等移动设备传送数据需要依靠软件或数据线连接，操作较为不便。

同时，随着快节奏、远程工作、灵活办公空间、虚拟化工作场景融合的“融合办公时代”来临，对商用台式电脑提出了更智慧、更便于交互等新的要求。

此外，对于政企客户来讲，数据的安全性和可靠性是采购商用PC的重要考量因素。在万物互联的5G时代，连网终端的数量剧增，网络漏洞的风险也随之增加，如何确保网络和信息安全显得至关重要。

华为消费者业务CEO余承东认为，与消费PC行业相比，商用PC依然坚持着传统PC唯性能论的路线，无法满足万物互联时代政企用户高效智慧办公的需求。

基于上述这些“痛点”，在9月13日，华为推出了新一代商用PC——华为MateStation B520商用台式机。华为首款商用打印机华为PixLab B5也同时亮相。

余承东表示，商用PC业务未来创新的方向是全场景协同、智慧化交互。MateStation B520的定位即为“全新工匠品质专业生产力工具”，以“信赖+创新”之力，为政企智慧办公增添强大新动能，助力政企加速智慧化转型。

华为PC与平板产品线总裁王银锋介绍，在软件层面，以“华为分享，多屏协同”和“华为云空间，云端管理多端 ”等技术，实现了在商用台式机上与手机、平板的文件传输，解决了连接不便、文件不好找、传输慢、传输大小受限等痛点，直观体现出了智慧生产力的价值；硬件层面，多屏协同方案可根据客户的安全性需求进行单向传输定制，在体验智慧协同办公便捷性的同时，也能保障数据的安全分享，助力政企高效办公。

可以预见，随着如MateStation B520这类具备更强便携性和交互能力的新一代智慧PC进一步普及，将为政企客户群体提供新的“生产力选择”。同时，也将引领未来的商用台式PC朝着小型化、智慧化的趋势发展。

(责编：赵超、吕骞)