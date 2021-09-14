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市场监管总局：我国1.4万家企业获有机产品认证 国内销售额约804亿元

2021年09月14日08:54 | 来源：人民网
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人民网北京9月14日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，13日，2021全国“有机产品认证宣传周”在京启动。在启动仪式上发布的2021年度《中国有机产品认证与有机产业发展报告》显示，截至目前，我国共有1.4万家企业获得有机产品认证证书2.27万张。

据了解，2021年全国“有机产品认证宣传周”主题为“有机产品认证：力助产业之兴 乐享生态之美”

“十四五”规划明确要求加强有机农产品认证管理。市场监管总局相关负责人表示，有机产品认证作为质量认证体系建设的一项重要工作，是推动农业增产导向转向提质导向、带动乡村产业兴旺的有效途径，是驱动乡村绿色发展、创新发展的重要手段，是助力乡村振兴可持续、高质量发展的技术支撑。有机产品认证以健康、生态、公平、关爱为原则，尊重生态经济规律，强调生态、经济和社会效益的优化和统一，也是推进生态文明建设的有效手段。

在启动仪式上，发布了《中国有机产品认证与有机产业发展报告》，报告内容显示，截至目前，我国共有94家认证机构经批准开展有机产品认证活动，共有1.4万家企业获得有机产品认证证书2.27万张。2020年，获得认证的有机作物种植面积达到243.5万公顷，有机产品国内销售额约804亿元人民币，较2019年增长18.6%，位列全球第四。 

(责编：王仁宏、高雷)

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