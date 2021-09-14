人民网北京9月14日电（黄盛）超九成公司实现营收增长，超七成公司归母净利润实现增长，三成公司净利润增幅达到100%以上，合计研发投入金额达254.03亿元……

今年上半年，作为资本市场科技创新的“排头兵”，不少科创板上市公司在亮眼的业绩增长中，持续加大研发投入，突显出源源不断的创新效应和日益开放的资本聚集效应，成为我国国民经济稳中向好发展的缩影。

对此，多位业内人士表示，科创板在支持科技创新型企业融资方面推动作用非常明显，为科技创新型企业带来了更多资源配置的能力。同时，科技创新正成为我国经济增长的内生动力，科创板通过助力各个行业及细分领域内具备核心竞争力、财务指标优秀、公司治理稳健的龙头企业，为我国经济高质量发展提质增效。

业绩亮眼 领跑A股

2019年6月13日，作为多层次资本市场重要组成部分的科创板正式开板，紧接着7月22日，科创板首批公司成功上市。

两年多的时间中，科创板已有331家公司，覆盖了新一代信息技术、生物医药、高端装备、新能源、新材料及节能环保等行业中以“硬科技”为主要驱动力的企业，总市值达到5.38万亿元。

这331家公司在今年上半年的业绩中，共计实现营业收入3040.5亿元、归母净利润433.19亿元，同比增长55.14%和105.24%。其中，超九成公司实现营收增长，56家公司实现营收翻番，两成公司营收规模超过10亿元，超七成公司归母净利润实现增长，三成公司净利润增幅达到100%以上，最高达743倍。

就行业而言，整体净利润增幅翻倍的行业主要是交通运输、采掘、化工、有色金属、钢铁行业，分别同比增长2452.32%、679.19%、435.87%、248.68%、227.31%；值得一提的还有，新一代信息技术、节能环保、新材料和高端装备制造行业的归母净利润，同比分别增长107%、53%、48%和44%。

就具体公司而言，传音控股、天合光能、中国通号、天能股份、中芯国际、电气风电等6家公司营收规模超过百亿元，康希诺、艾力斯、热景生物、东方生物、力源科技、百奥泰等营收同比增长超500%；中芯国际、东方生物、大全能源、中国通号、传音控股、热景生物、圣湘生物、华润微等8家公司净利润规模超过10亿元。

中金公司研报《A股中报业绩快览：增长回落，景气分化》指出，上半年，主板非金融、创业板、科创板盈利分别增长84%、32%、115%，科创板盈利增长最快。

业内人士对此表示，科创板业绩快速增长的背后，是其长期聚焦科技、医药和高端制造等聚焦中长期社会经济发展方向的主要产业，成长趋势已逐步走向明朗化。

天风证券研报认为，从披露业绩来看，科创板整体业绩增速持续性较好，景气度维持在高位。从一级行业来看，有色金属、机械、军工、电子、化工依然保持比较高的景气度，电气设备、计算机、公用事业景气度回落幅度较大；从二级行业来看，金属非金属新材料、半导体、地面兵装、生物制品、电源设备、化学制药景气度较高，通信设备改善幅度最大，电子制造、通用机械、计算机应用、环保工程、塑料景气度有所走弱。

研发投入大 创新效应涌现

中微公司完成3nm刻蚀机原型机设计、制造、测试及初步工艺开发和评估，君实生物自主研发的特瑞普利单抗获得FDA 突破性疗法认定，铁建重工投产了国产首台超强脱困型TBM……今年上半年，科创板上市公司涌现出一系列创新成果，创新效应不断凸显。

在这背后，“硬科技”研发投入成为科创板上市公司的“标签”。从上半年业绩报告来看，今年上半年科创板公司持续加大研发投入，合计研发投入金额达到254.03亿元；剔除采用第五套标准上市的公司后，研发投入占营业收入比例平均为14%。

同时，同花顺iFinD数据显示，上半年A股上市公司整体研发投入增长31.5%。其中，科创板公司上半年研发投入合计254.03亿元，同比增长40.96%，较整体A股整体高出9.46个百分点，超过主板其他板块。

与高研发投入相匹配，科创板上市公司已拥有近10万人的科研队伍，研发人员占公司员工总数的比例平均近三成。

此外，上交所数据显示，今年上半年，科创板上市公司创新成果竞相涌现，科创成色不断增强，合计新增知识产权11571项，其中新增发明专利3217项。截至上半年末，科创板公司共有发明专利35106项，平均每家公司拥有发明专利106项。在助力我国科技自立自强的主战场上，科创板公司守正创新，在多个领域取得重大突破进展。

中国人民大学中国资本市场研究院联席院长赵锡军表示，科创板体现了资本市场服务于经济、创业创新和研发原创的精神。科创板上市公司的普遍特点就是科技含量相对较高，研发投入和科研人员数量也比较高，这有利于更多科技创新型企业借此走向资本市场，畅通科技企业融资之路，从而推进科技、资本和实体经济的良性循环。

“小巨人”表现亮眼 资本聚集与开放突显

专精特新“小巨人”企业大多是细分领域龙头，呈现出小规模、小市值、高成长、创新强等特征。截至目前，共有95家科创板上市公司入选国家级专精特新“小巨人”企业名录，占科创板上市公司总数的29%，占专精特新“小巨人”企业上市总数的30%，占注册制下专精特新“小巨人”企业上市总数的77%。

业内人士表示，作为科技创新型企业聚集地，科创板上的“小巨人”企业主要分布在新一代信息技术、高端装备制造等行业，并为这些行业的产业链补短板、锻长板提供了有力支撑。

梳理科创板2021年半年度报告不难发现，科创板专精特新“小巨人”企业呈现出高成长和重研发的显著特征，合计实现营业收入447.89亿元、归母净利润75.14亿元，同比增长51%和38%；合计研发投入金额达到32.88亿元，同比增长49%，研发投入占营业收入比例的平均值为14%。

专精特新“小巨人”企业核心业务聚焦，在细分市场拥有较高市场份额，具有较高的盈利能力。科创板专精特新“小巨人”企业的营收净利规模均还比较小，但从业绩增速来看，“小巨人”企业营收净利的同比增速，均要高于科创板整体水平。明微电子、安博通、新光光电、中科星图等13家公司净利润同比增速在200%以上。

工信部赛迪研究院中小企业研究所所长赵卫东认为，现阶段，遴选培育专精特新“小巨人”企业与科创板的探索推出具有内在的契合性，“小巨人”企业的培育和发展离不开科创板这一资本市场渠道的支持，以资本助力其快速迭代发展；科创板也离不开“小巨人”企业这一群体作为“试验田”，以完成多层次资本市场改革的重要使命。

也有业内人士建议，科创板可以制定更加多元化的上市条件，进一步提升对“小巨人”企业的包容性，推动更多“小巨人”企业登陆资本市场；持续优化再融资和并购重组制度，继续放宽配套融资等方面的限制，支持“小巨人”企业进行产业链上下游整合；继续优化股权激励机制等制度，放宽激励对象范围，更大限度激活“小巨人”企业市场活力。

(责编：王仁宏、高雷)