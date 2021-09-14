人民网北京9月14日电 （记者孙博洋）日前，记者从市场监管总局执法稽查局了解到，全国各地继续开展农村假冒伪劣食品专项执法行动，截至8月15日，全国范围内，共查处案件118701件，查扣违法产品超过3000吨。

2020年底，市场监管总局联合公安部、农业农村部、商务部、中华全国供销合作总社联合开展为期一年的农村假冒伪劣食品专项执法行动。

据市场监管总局执法稽查局统计数据显示，截至8月15日，农村假冒伪劣食品专项执法行动，共查处案件118701件，移送公安机关案件1461件；查扣违法产品超过3000吨，没收非法所得超过3600万元，罚款近8.7亿元。

在广东，广东省市场监管部门以“四个最严”为根本遵循，坚持严字当头，聚焦案件查办，重拳出击，严查重惩危害食品安全违法行动，查办了一批重大典型案件，形成有力震慑，取得阶段性成效。

据相关负责人介绍，截至8月15日，广东省共查处农村假冒伪劣食品案件7500件，其中案值50万元以上的重大案件18件，查扣违法产品438吨，罚款6891 万元，没收违法所得292万元，吊销许可证13件，对13人予以从业资格限制。

在辽宁抚顺，抚顺市市场监管局以全市四区三县的集贸市场、农产品批发市场、厅棚超市、街路市场、早市、大集的假冒伪劣食品为重点，全面开展执法工作，并于7月26 日至 28 日开展第一轮督导检查，对3家经营超过保质期食品的市场予以立案查处。

抚顺市市场监管局相关负责人表示，下一步，抚顺市市场监管局将组织开展第二轮及第三轮督导检查，以农村集市、小作坊、小商店、小摊点、小餐馆、小商贩和食品批发市场等为重点场所，重点检查方便食品、休闲食品、酒水饮料、调味品、奶及奶制品、肉及肉制品等农村消费量大的6类商品，严厉打击食品假冒、“三无”、“山寨”、“注水肉”、假货、劣质、过期、非法添加等8类违法行为，着力提升农村食品安全水平。

在上海闵行区，闵行区市场监管局集中执法力量聚焦农村假冒伪劣食品专项执法的重点区域和品种，对畜禽、水产、进口冷链食品经营单位开展专项检查。

闵行区市场监管人员正在进行查验工作。上海市市场监管局供图

据相关负责人介绍，闵行区市场监管部门在检查中重点关注食品经营单位是否添加使用“瘦肉精”“孔雀石绿”等非食用物质、进口冷链食品经营单位是否留存进口冷链食品的进货凭证以及是否严格落实畜禽肉、水产品等进口冷链食品“四证”等重点要求。共检查场内经营户415户，涉及34家批发市场和农贸市场，责令改正29户，当场处罚16户，立案调查2户。

在新疆和田，新疆和田地区市场监管局联合当地公安局、农业农村局、商务局、供销社，以全地区农村集贸市场、城乡结合部农贸市场、面向农村的食品批发市场为重点区域，将“三无”食品、“山寨”食品、劣质食品、过期食品、商标侵权食品等列为打击对象，开展大检查、大清理、大追查，严查严打，加强源头追溯，对生产、销售等环节的违法行为进行全链条打击。

据介绍，截至目前，共检查农村地区食品批发市场、集贸市场等各类市场206家次、商超1171户次、食品经营户 1120家；查处案件54件、罚款41.22万元，查处违法食品 1.97吨，下发责令改正通知书49份。

在天津市场监管部门查处的典型案例中，天津市北辰区市场监管综合行政执法支队接到市民现场举报，称天津市北辰区韩家墅市场内有经营者在销售的豆芽菜中添加非食用物质。接到举报后，北辰区市场监管综合行政执法支队立即与天津市公安局北辰分局食药环支队沟通联系，共同开展前期摸排工作。

根据初期摸排线索，两部门执法人员继续对经营户涉及的人员住所、作息规律、社会关系进行摸排。同时，掌握到经营户分别在2017年、2018年因经营超范围使用食品添加剂的豆芽受到过行政处罚。根据上述线索摸排情况，最终确定涉案经营户4户，涉案人员9人，涉案人员住所4处，涉嫌在豆芽菜中添加食品添加剂以外的化学物质。基本违法事实确定后两部门制定行动方案，成立联合行动组开展收网行动。

在随后的办案行动中，执法人员共查获豆芽8.95吨，用于浸泡豆芽的亚硫酸钠原料553公斤。目前，市场监管部门已将涉案的4家经营户移送公安机关作进一步调查处理。

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