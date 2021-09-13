人民网记者 许维娜

85后的徐飞虎，是来自中国科学技术大学的数学物理学领域教授，在光量子成像领域，他提出单像素单光子成像方法，开启了远距离成像雷达和探测等多个领域的研究；70后的秦礼萍，利用Cr同位素研究，首次在陨石中找到来自超新星的氧化物颗粒，为太阳系的形成受相邻的超新星爆发的影响提供了重要证据。

9月13日，“科学探索奖”公布第三届50人获奖名单，依托在各自领域的研究成果，徐飞虎和秦礼萍位列其中。

记者了解到，“科学探索奖”于2018年设立，由腾讯基金会出资支持、科学家主导，奖项面向基础科学和前沿技术领域，每年遴选不超过50名获奖人，每位获奖人将在5年内获得总计300万元人民币的奖金，且可自由支配。

三年来，“科学探索奖”共评选出150位获奖人。与过往两届共100人获奖名单相比，本届面孔更为多元，既有国家级重要奖项获得者，也有多人从未获过任何知名奖项。

从本届获奖榜单来看，获奖人性别分布变化明显。女性获奖人8位创三年之最；年轻化趋势明显，35岁及以下获奖人7位，其中最年轻获奖者仅32岁，1988年出生；分布更为广泛，50位获奖人来自13个城市，苏州、长沙等非一线城市首次有人上榜。

可以看出，中国科技创新的蓬勃发展和人才创新生态环境正在不断优化，而越来越多的科学家也成为社会公众“追星”的对象。

对此，不少年轻观众在网上留言称：“选择积极正面的偶像尤为重要，科学家才是我们最应该追的‘星’”。此前，有知名科学家走进高校校园，师生夹道欢迎，秒变“大型追星现场”，这一现象也引发了大众热议，不少青年学生对科学家的热情，让人倍感欣慰。

当前，新一轮科技革命和产业变革突飞猛进，青年科研人员纷纷接棒挑大梁，走向更高、更大的平台，逐步成长为我国科技创新中坚力量。有专家表示，时代需要更优质的偶像，这些优秀青年科学家展现出优质偶像的担当与责任，内化为当代青年的人生支点，具有积极意义。

青年科学家是希望也是力量。首都医科大学校长饶毅说：“尖端的科学，前沿的技术，对于我们中国未来的发展至关重要，我们需要有自己原创的发现。只有我们自己原创的发明，才能引领我们中国往更深更高发展，因此要特别重视支持青年科技工作者。”

中国工程院院士、美国工程院外籍院士、中国工程院原副院长谢克昌表示，“科学探索奖”的设置对年轻人指出了一条道路，一定要在基础研究上，和关键性的共性的前沿的交叉的技术上有所突破。

饶毅表示，希望这个奖项对青年科技工作者探索基础科学和前沿核心技术是“雪中送炭”式的激励，为他们未来在中国作出杰出的成果，进行非常强有力的支持。

“科学探索奖”管理委员会相关负责人表示，希望“科学探索奖”能成为青年科技工作者潜心探索未知世界的精神激励，吸引更多青年人投入到基础科学和前沿技术的研究之中。

记者注意到，“科学探索奖”特别关注女性科学家和年轻科学家的发展，在同等条件下，年龄小者和女性胜出。今年的获奖名单也见证着女性力量的崛起。

从2019年“科学探索奖”女性获奖人4人到今年的8人，为三年来最多，一系列支持女性科研工作者发展的政策正在取得效果。

不久前，科技部等13个部门和单位联合印发了《关于支持女性科技人才在科技创新中发挥更大作用的若干措施》，为进一步激发女性科技人才的创新活力，更好发挥科技人才在完善国家创新体系、加快建设科技强国、实现高水平科技自立自强中的重要作用提供政策支持。

在探索奖发起人、中国科学院院士潘建伟看来，给予青年科学家荣誉感也很重要。“一个大奖对年轻人来说不仅在经济上是一种激励，也是很好地告诉他，搞基础研究也可以得到大家的尊重和肯定，这个也很重要。”

(责编：杨虞波罗、高雷)