李彤 黄盛 李璐颖 张园静

今年以来，网友通过人民网“领导留言板”积极为推动资本市场高质量发展建言献策，包括了加强证券公司研究报告管理、完善股票市场各项制度、推动降低交易成本、严把股票增发审核关口等，与投资者利益密切相关的话题。

“能否降低交易过程中，各项目的税费？”

“建议进一步健全退市制度，严把企业入市和股票增发审核关。”

“建议加强证券公司研究报告的管理。”

……

证监会对人民网网友的关切做出了及时回复，表示将一如既往坚决落实“零容忍”要求，依法打击财务造假等违法行为，切实提高证券违法成本，着力强监管、优秩序、净生态，有效保护投资者的合法权益，努力构建市场各参与方归位尽责、良性互动的资本市场高质量发展体系。

完善市场交易制度 有效保护投资者合法权益

目前，我国拥有全球规模最大、交易最活跃的投资者群体，投资者数量及结构持续优化。数据显示，截至今年6月底，我国股票市场投资者数量达到1.89亿元，个人投资者投资股市的意愿增强，机构投资者持股市值及占比稳步提升。让广大投资者更好地分享市场红利，是我国资本市场实现高质量发展的题中之义。有网友在人民网“领导留言板”上留言表示，股票投资交易过程中的税、费较高，建议降低交易成本。

人民网“领导留言板”网友留言截图。

“为了将降本增效成果更多惠及广大投资者，证监会推动沪深交易所和中国结算出台多项降费措施，切实降低企业和投资者成本，激发市场活力。”证监会表示，通过推动和支持证券基金经营机构提升金融科技水平，鼓励更多利用线上方式提升服务效率、降低交易成本。

2021年上半年，沪深两地交易所及中国结算完成了新一轮的降费，实实在在惠及了市场主体。

还有网友在人民网“领导留言板”上关心“建立更加完善合理的制度，严厉打击恶意操纵股市和扰乱市场的行为，让市场经济运作更加健康平稳”的话题。

对此，证监会表示，坚决落实“零容忍”的要求，严查快办市场高度关注的重大信息披露违法、操纵市场及内幕交易等案件；推动完善打击证券市场违法活动的法律制度，全面贯彻落实新《证券法》《刑法修正案（十一）》及相关司法解释，完善配套制度规则。

据悉，2021年，中办、国办发布的《关于依法从严打击证券违法活动的意见》（以下简称《意见》），为未来一个时期依法从严打击证券违法活动指明了方向、提供了遵循。此前，证监会主席易会满就落实《意见》时指出，要加快推动健全证券执法司法体制机制，有序推进证券纠纷特别代表人诉讼常态化等工作，持续健全立体有机的投资者保护体系。

在此次回应网友提问时，证监会进一步表示，将按照《意见》的要求，会同公安、司法等部门，进一步完善具有中国特色的证券执法司法体制，切实提高证券违法成本，有效保护投资者合法权益，全力维护资本市场平稳健康发展。

培育高质量证券业务服务 维护市场良好的发展秩序

围绕提升证券公司业务质量，加强投资者合法权益保护，有网友在人民网“领导留言板”上建议，进一步整合券商营业部的业务，提升客户服务的便利化水平。

对此，证监会表示，证券公司通过资金账户对投资者的证券买卖进行交易前端控制、清算交收和计付利息记录等。如果打通各券商业务办理通道，或将增加客户资金账户处理的链条，不利于证券公司核验客户资金和证券情况，还可能增加客户资金等信息的泄露风险。

“同时，我们也将指导证券公司持续完善账户管理体系，优化业务办理流程，提高业务办理效率，改进客户体验。”证监会表示。

“我们要进一步发挥财富管理的作用，增强广大投资者的获得感，共享经济发展成果。”易会满此前在中国证券业协会第七次会员大会上谈到证券行业高质量发展时表示，证券公司应积极履行社会责任，加强投资者保护，确保金融安全和有效防范风险。

作为引领对资本市场价值投资的重要方式，证券研究报告是投资者进行证券投资的重要参考。因此，证券研究报告的高质量，直接关系着投资者投资的收益。有网友在人民网“领导留言板”留言说：“目前一些券商的研究报告，存在较大瑕疵，希望能够进一步规范。”

人民网“领导留言板”网友留言截图。

证监会介绍，目前建立了相关制度规则和监管机制，将依法对研究依据不充分、研究方法不审慎、质量控制和合规审查流于形式等情形严厉处罚。

“我们将加强对证券公司发布研究报告业务的监管，规范从业人员的执业行为，保护投资者的合法权益，维护证券市场良好秩序；并指导证券业协会组织专业培训、强化自律管理，完善分类评价机制，持续督促、引导证券公司加大业务投入、培育专业人才、强化合规管理。”证监会表示。

不断提高上市公司质量 严把资本市场进出关口

作为连接资本与实体经济的桥梁纽带，我国资本市场正在发生深刻的结构性变革。

数据显示，截至今年6月底，我国资本市场上的上市公司总数达到4386家，总市值约为86.37万亿元，稳居全球市值第二大股票市场；今年上半年，非金融企业境内股票市场融资规模达到4955亿元，与去年同期相比，占新增社会融资规模比重增长了1倍以上。

在规模如此庞大的资本市场上，上市公司和投资者是鱼与水的关系，同生共荣、成就彼此。处理好这种相生相依的关系，需要着力强监管、优秩序、净生态，提高上市公司质量，增强投资者的信心。

如何持续推动提高上市公司质量？业界人士表示，注册制改革是这一轮全面深化资本市场改革的“牛鼻子”工程，要在“入口关”上严格审核注册，并压实中介机构的责任；在“出口关”上，也需要进一步完善退市标准、简化退市程序、拓宽多元化退市渠道，不断健全上市公司退市机制；同时，要进一步依法打击财务造假等违法行为。

有网友在人民网“领导留言板”上表示：“建议进一步健全退市制度，严把企业入市和股票增发审核关”“依法从重处罚财务造假企业”。

人民网“领导留言板”网友留言截图。

“我们始终把保护投资者特别是中小投资者利益作为资本市场监管的出发点和落脚点，把提高上市公司质量作为工作的重要目标。”证监会回应表示，严把“入口关”，要从源头提高上市公司质量；畅通“出口关”，要不断健全上市公司退市机制。近一段时间以来，证监会依法从严从快从重查办了康得新、康美药业等一批市场高度关注、影响恶劣的重大财务造假案件，持续加强财务造假等恶性违法案件查处力度，切实提升了违法违规的成本。

中央财经大学金融创新与风险管理研究中心主任顾炜宇表示，夯实资本市场基础设施，把好资本市场的关口，才能让市场主体的价值创造能力，通过良好的市场秩序、完善的市场机制反映到交易价格上去，让投资者在理性价值投资中获得合理回报，获得更丰富的产品和更优质的服务。

“资本市场直接关乎上亿家庭、数亿人的利益，尊重投资者、敬畏投资者、保护投资者，是资本市场监管工作人民性的具体体现。”易会满在《中国资本市场三十年》中表示，要将保护投资者合法权益贯穿于监管各环节、全流程，努力增强广大投资者的获得感。

(责编：王仁宏、高雷)