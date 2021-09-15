人民网北京9月15日电 （申佳平）据国家统计局官网显示，8月份社会消费品零售总额34395亿元，同比增长2.5%，比2019年8月份增长3.0%。其中，除汽车以外的消费品零售额31115亿元，增长3.6%。扣除价格因素，8月份社会消费品零售总额实际增长0.9%。

国家统计局新闻发言人付凌晖在国务院新闻办公室今日举行的发布会上透露，8月份社会消费品零售总额增速回落幅度比较大，比上月回落6个百分点，主要是由于疫情汛情多点发生，居民出行减少，暑期消费受到一定影响。

付凌晖同时指出，社会消费品零售总额增速回落除了汛情疫情的影响，也有上年同期基数升高的因素。上年社零总额的增速在去年8月份首次由降转升，回升的幅度达到了1.6个百分点。从累计来看，社零总额还是保持了较快的增长，1-8月份社会消费品零售总额同比增长18.1%，两年平均来看增长3.9%，比1-7月份虽然略有回落，但保持总体稳定，说明消费稳定恢复的态势没有发生大的变化。

从结构上来看，8月份社零当中与居民日常生活相关的商品零售增势保持了总体稳定。8月份，限上单位商品零售额中，粮油食品类和饮料类商品零售同比分别增长9.5%和11.8%。同时，升级类商品消费保持了较快增长，8月份体育娱乐用品类、文化办公用品类零售额同比增长22.7%和20.4%，均比上月有所加快。同时，线上消费持续活跃，1-8月份，实物商品网上零售额同比增长15.9%，占全部社零总额的比重达到23.6%。这些情况表明，消费规模扩大、结构升级、新动能成长的趋势没有发生改变。

付凌晖表示，从下阶段来看，支撑消费还有很多有利因素。第一，消费持续扩大的内在动因是稳固的。我国有14多亿人口，有4亿多中等收入群体，人均国内生产总值已突破一万美元，人民对美好生活的期盼预示着消费增加、消费结构升级的态势将会持续。第二，今年以来，就业保持了总体稳定，居民收入增加是有保障的，企业效益也保持了较快增长，这些都有利于消费能力的提升。第三，社会保障不断完善，民生投入持续增加，有助于提升消费的意愿。随着疫情防控和经济社会发展统筹推进，经济持续恢复，消费环境也会逐步改善，有利于消费保持稳定增长。

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