人民网北京9月15日电 （申佳平）据国家统计局官网显示，1-8月份，全国城镇新增就业938万人，完成全年目标的85.3%。8月份，全国城镇调查失业率为5.1%，与7月份持平。对此，国家统计局新闻发言人付凌晖在国务院新闻办公室今日举行的发布会上表示，今年以来，随着经济恢复，就业形势保持总体稳定。8月份青年人失业率出现明显下降，16-24岁人口调查失业率为15.3%，比7月份下降0.9个百分点。

付凌晖介绍，1-8月份，全国城镇新增就业达到938万人，完成全年目标任务的85.3%。从失业率情况来看，1-8月份，全国城镇调查失业率平均为5.2%，8月份当月为5.1%，和上个月持平。其中，一些重点群体的就业得到了保障。8月份外来农业户籍人口的失业率，主要是农民工，失业率低于全部城镇失业率。

“8月份一个突出的情况是青年人失业率出现明显下降，16-24岁的年轻人失业率为15.3%，比上月回落了0.9个百分点，说明一系列稳就业、保障大学生就业的政策持续发挥了效果。”付凌晖说。

他同时指出，下阶段来看，就业保持稳定还有很多有利条件：一是经济长期向好，恢复态势有望持续。二是国内服务业逐步恢复，市场活力增强，有利于增加就业岗位。三是新动能成长，一些灵活就业为劳动者创造了更多就业选择。当然也要看到，就业压力和结构性矛盾依然存在，下一步还是要落实好就业优先政策，促进就业稳定向好。

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