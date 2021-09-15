人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

国家统计局：8月就业形势总体稳定 青年人失业率明显下降

2021年09月15日11:09 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月15日电 （申佳平）据国家统计局官网显示，1-8月份，全国城镇新增就业938万人，完成全年目标的85.3%。8月份，全国城镇调查失业率为5.1%，与7月份持平。对此，国家统计局新闻发言人付凌晖在国务院新闻办公室今日举行的发布会上表示，今年以来，随着经济恢复，就业形势保持总体稳定。8月份青年人失业率出现明显下降，16-24岁人口调查失业率为15.3%，比7月份下降0.9个百分点。

付凌晖介绍，1-8月份，全国城镇新增就业达到938万人，完成全年目标任务的85.3%。从失业率情况来看，1-8月份，全国城镇调查失业率平均为5.2%，8月份当月为5.1%，和上个月持平。其中，一些重点群体的就业得到了保障。8月份外来农业户籍人口的失业率，主要是农民工，失业率低于全部城镇失业率。

8月份一个突出的情况是青年人失业率出现明显下降，16-24岁的年轻人失业率为15.3%，比上月回落了0.9个百分点，说明一系列稳就业、保障大学生就业的政策持续发挥了效果。付凌晖说。

他同时指出，下阶段来看，就业保持稳定还有很多有利条件：一是经济长期向好，恢复态势有望持续。二是国内服务业逐步恢复，市场活力增强，有利于增加就业岗位。三是新动能成长，一些灵活就业为劳动者创造了更多就业选择。当然也要看到，就业压力和结构性矛盾依然存在，下一步还是要落实好就业优先政策，促进就业稳定向好。

(责编：申佳平、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
国家统计局：8月就业形势总体稳定 青年人失业率明显下降
　　人民网北京9月15日电 （申佳平）据国家统计局官网显示，1-8月份，全国城镇新增就业938万人，完成全年目标的85.3%。8月份，全国城镇调查失业率为5.1%，与7月份持平。…
国家统计局：8月全国规上工业增加值同比增长5.3% 国民经济发展韧性持续显现
　　人民网北京9月15日电 （申佳平）据国家统计局官网今日消息，8月份全国规模以上工业增加值同比增长5.3%，比2019年同期增长11.2%，两年平均增长5.4%。国家统计局表示，8月份国民经济继续保持恢复态势，转型升级持续推进，创新活力不断释放，就业物价总体稳定，质量效益稳步提高，主要宏观指标处于合理区间。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部