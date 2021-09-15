人民网北京9月15日电 （申佳平）据国家统计局官网今日消息，8月份全国规模以上工业增加值同比增长5.3%，比2019年同期增长11.2%，两年平均增长5.4%。国家统计局表示，8月份国民经济继续保持恢复态势，转型升级持续推进，创新活力不断释放，就业物价总体稳定，质量效益稳步提高，主要宏观指标处于合理区间。

工业生产稳定增长，高技术制造业增长加快

8月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.3%，两年平均增长5.4%，比7月份回落0.2个百分点；环比增长0.31%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长2.5%，制造业同比增长5.5%，电力、热力、燃气及水生产和供应业同比增长6.3%。高技术制造业增加值同比增长18.3%，比7月份加快2.7个百分点；两年平均增长12.8%，加快0.1个百分点。分产品看，新能源汽车、工业机器人、集成电路、微型计算机设备产量同比分别增长151.9%、57.4%、39.4%、12.4%，两年平均增速均超过12%。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长4.6%；股份制企业同比增长6.1%，外商及港澳台商投资企业同比增长3.4%；私营企业同比增长5.2%。1-8月份，全国规模以上工业增加值同比增长13.1%，两年平均增长6.6%。其中，医药制造业、电气机械和器材制造业增加值同比分别增长30.0%、23.8%。8月份，中国制造业采购经理指数为50.1%，连续18个月高于临界点；企业生产经营活动预期指数为57.5%。

1-7月份，全国规模以上工业企业实现利润总额49240亿元，同比增长57.3%，两年平均增长20.2%；规模以上工业企业营业收入利润率为7.09%，比2020年1-7月份提高1.43个百分点。

服务业继续恢复，信息传输、软件和信息技术等现代服务业较快增长

8月份，全国服务业生产指数同比增长4.8%，两年平均增长4.4%，比7月份回落1.2个百分点。其中，信息传输、软件和信息技术服务业生产指数同比增长16.2%，租赁和商务服务业生产指数增长11.4%。1-8月份，服务业生产指数同比增长17.7%，两年平均增长6.2%。从主要行业看，8个分行业生产指数同比均保持增长，其中信息传输、软件和信息技术服务业生产指数同比增长20.9%。1-7月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长27.8%；两年平均增长10.9%。其中信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业营业收入同比分别增长24.2%、21.1%，两年平均分别增长17.0%、11.8%。8月份，服务业商务活动指数为45.2%，其中批发、货币金融服务、资本市场服务等行业均高于54.0%；服务业业务活动预期指数为57.3%，持续位于较高景气区间。

市场销售保持增长，升级类商品消费较为活跃

8月份，社会消费品零售总额34395亿元，同比增长2.5%，两年平均增长1.5%，比7月份回落2.1个百分点；环比增长0.17%。1-8月份，社会消费品零售总额281224亿元，同比增长18.1%，两年平均增长3.9%。8月份，按经营单位所在地分，城镇消费品零售额29950亿元，同比增长2.3%；乡村消费品零售额4445亿元，同比增长3.4%。按消费类型分，商品零售30939亿元，同比增长3.3%；餐饮收入3456亿元，同比下降4.5%。按商品类别分，限额以上单位18个商品类别中11类零售额同比保持正增长。升级类商品消费较为活跃，限额以上单位体育娱乐用品类、文化办公用品类商品零售额同比分别增长22.7%、20.4%。基本生活消费保持较快增长，限额以上单位饮料类、中西药品类、粮油食品类商品零售额同比分别增长11.8%、10.2%、9.5%。1-8月份，全国网上零售额81227亿元，同比增长19.7%。其中，实物商品网上零售额66340亿元，同比增长15.9%；占社会消费品零售总额的比重为23.6%。

固定资产投资平稳增长，制造业和民间投资增长较快

1-8月份，全国固定资产投资（不含农户）346913亿元，同比增长8.9%，两年平均增长4.0%，比1-7月份回落0.3个百分点；8月份环比增长0.16%。分领域看，1-8月份基础设施投资同比增长2.9%，两年平均增长0.2%，比1-7月份回落0.7个百分点；制造业投资同比增长15.7%，两年平均增长3.3%，比1-7月份加快0.2个百分点；房地产开发投资同比增长10.9%，两年平均增长7.7%，比1-7月份回落0.3个百分点。全国商品房销售面积114193万平方米，同比增长15.9%；商品房销售额119047亿元，同比增长22.8%。分产业看，第一产业投资同比增长18.1%，第二产业投资同比增长12.9%，第三产业投资同比增长6.8%。民间投资同比增长11.5%，两年平均增长3.9%，比1-7月份加快0.5个百分点。高技术产业投资同比增长18.9%，两年平均增长13.4%；其中高技术制造业和高技术服务业投资同比分别增长25.8%、6.3%。高技术制造业中，计算机及办公设备制造业，航空、航天器及设备制造业投资同比分别增长48.8%、45.2%；高技术服务业中，电子商务服务业、检验检测服务业投资同比分别增长36.0%、23.6%。社会领域投资同比增长13.3%，两年平均增长10.7%；其中卫生投资、教育投资同比分别增长33.8%、12.2%。

货物进出口加快增长，贸易结构持续优化

8月份，货物进出口总额34293亿元，同比增长18.9%，比7月份加快7.4个百分点。其中，出口19028亿元，同比增长15.7%；进口15265亿元，同比增长23.1%。进出口相抵，贸易顺差3763亿元。1-8月份，货物进出口总额247831亿元，同比增长23.7%。其中，出口135651亿元，同比增长23.2%；进口112181亿元，同比增长24.4%。贸易结构持续优化。1-8月份，机电产品出口同比增长23.8%，占出口总额的比重为58.8%。一般贸易进出口占进出口总额的比重为62%，比上年同期提高1.6个百分点。民营企业进出口占进出口总额的比重为48.1%，比上年同期提高2.3个百分点。8月末，国家外汇储备余额32321亿美元，连续4个月保持在3.2万亿美元以上。

就业形势总体稳定，青年人城镇调查失业率下降

1-8月份，全国城镇新增就业938万人，完成全年目标的85.3%。8月份，全国城镇调查失业率为5.1%，与7月份持平。本地户籍人口调查失业率为5.2%，外来户籍人口调查失业率为5.0%。16-24岁人口调查失业率为15.3%，比7月份下降0.9个百分点；25-59岁人口调查失业率为4.3%。31个大城市城镇调查失业率为5.3%，比7月份上升0.1个百分点。全国企业就业人员周平均工作时间为47.5小时。

居民消费价格总体平稳，工业生产者出厂价格涨幅有所扩大

8月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.8%，涨幅比7月份回落0.2个百分点；环比上涨0.1%。分类别看，食品烟酒价格同比下降2.0%，衣着价格上涨0.5%，居住价格上涨1.1%，生活用品及服务价格上涨0.6%，交通通信价格上涨5.9%，教育文化娱乐价格上涨3.0%，医疗保健价格上涨0.4%，其他用品及服务价格下降3.9%。在食品烟酒价格中，猪肉价格下降44.9%，鲜菜价格下降1.5%，粮食价格上涨0.8%，鲜果价格上涨5.0%。扣除食品和能源价格后的核心CPI上涨1.2%，涨幅比7月份回落0.1个百分点。1-8月份，全国居民消费价格同比上涨0.6%。

8月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨9.5%，涨幅比7月份扩大0.5个百分点；环比上涨0.7%。工业生产者购进价格同比上涨13.6%，涨幅比7月份扩大0.5个百分点；环比上涨0.8%。1-8月份，全国工业生产者出厂价格、工业生产者购进价格同比分别上涨6.2%、8.6%。

国家统计局表示，总的来看，8月份国民经济继续保持恢复态势。但也要看到，当前国际环境复杂严峻，国内疫情多点散发和汛情等自然灾害对经济运行的冲击显现，经济恢复的基础仍需巩固。下一步，要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，深化供给侧结构性改革，加快构建新发展格局，有效实施宏观政策跨周期调节，巩固拓展统筹疫情防控和经济社会发展成果，保持经济运行在合理区间，促进经济高质量发展。

(责编：申佳平、高雷)