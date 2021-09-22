人民网北京9月22日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）获悉，为期4天的铁路中秋小长假运输结束，9月18日至21日，全国铁路发送旅客3499万人次，日均发送874.8万人次。其中，9月19日全国铁路发送旅客1048.3万人次，为中秋小长假单日旅客发送量最高峰。

中国铁路北京局供图。

据国铁集团客运部负责人介绍，受莆田、厦门等地局部疫情影响，中秋期间铁路客流主要以短途客流为主，铁路部门严格落实属地防控要求，坚决防止疫情通过铁路传播扩散。

中国铁路北京局供图。

中国铁路北京局相关负责人接受人民网记者采访时表示，中秋小长假期间，北京局累计发送旅客297.1万人。为了积极应对客流高峰，北京局通过采取开行周末线和高峰线列车、增开旅客列车和重联动车组等措施精准补充运力。客流高峰日为9月19日，北京局旅客发送量达到94.77万人。其中北京南站19.85万人、北京西站17.97万人、北京站12.15万人。

该负责人还表示，旅游流、探亲流成为中秋小长假的客流主力军，热门线路主要集中在京广、京沪、京津城际、京哈、京张、津秦等高铁线。客流以郑州、武汉、上海、杭州、哈尔滨、承德、张家口、石家庄、天津等方向为主，根据客票预售情况京广高铁和京张高铁客流需求旺盛，重点补强京广高铁和京张高铁运能。

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