人民网北京9月22日电 （记者杨曦）国家统计局最新发布的数据显示，8月份国民经济继续保持恢复态势，主要宏观指标处于合理区间，经济发展的韧性持续显现。

8月份，主要的经济指标同比增速有所回落。但从1—8月份累计来看，经济运行主要指标仍保持较快增长。例如，规上工业增加值同比增长13.1%，服务业生产指数增长17.7%，社会消费品零售总额增长18.1%。“过去两个月，部分地区遭受严重汛情等自然灾害，疫情也出现多点散发，一些地方经济在生产消费的衔接上受到影响，但这些影响并没有改变中国经济持续稳定恢复的总体态势。”国家统计局局长宁吉喆表示。

业内分析，8月份经济数据受疫情影响较大，但稳增长政策持续精准发力，对经济形成了有力支撑。展望后续，中国整体经济状况将继续保持稳中向好的态势。

高技术制造业投资表现亮眼

8月份，尽管受汛情疫情的影响，固定资产投资增速有所放缓，但制造业投资不断增长以及民间投资改善支撑了固定资产投资稳定恢复。

数据显示，1—8月份，制造业投资同比增长15.7%，两年平均增长3.3%，比1-7月份加快0.2个百分点。高技术产业投资同比增长18.9%，比全部投资增速快10.0个百分点。高技术制造业投资同比增长25.8%，两年平均增速为17.0%，比1—7月份加快0.1个百分点。

德邦证券分析师徐亮表示，当前制造业投资两年增速已基本超越疫情前水平，且增长势头仍在延续，其中高技术制造业同比增速高位企稳，超出制造业整体增速12.9个百分点，随着增速持续高于制造业整体，高技术制造业投资比重预计将持续提升，或将继续拉动制造业投资稳步上行。

“今年以来，制造业投资两年平均增长速度保持回升的态势，这与总体经济的恢复有紧密关系。”国家统计局新闻发言人付凌晖表示，“中国经济长期向好态势的基本面没有改变，国内促进经济稳定发展的政策会持续显效，这些都有利于制造业投资信心的提升。所以从下阶段来看，制造业投资保持稳定增长还有较好的支撑。”

国内国际双循环相互促进

今年是构建新发展格局的起步之年，中国经济生产、流通、分配、消费是否循环畅通备受关注。

宁吉喆指出，今年前8月中国进出口同比增长23.7%，总量创历史同期新高。这反映出中国率先控制住疫情，完整的产业体系、配套的生产服务体系正在发挥作用，国内国际双循环相互促进。

1-8月份，民间投资同比增长11.5%，两年平均增长3.9%，增速比1-7月份加快0.5个百分点；民营企业进出口同比增长29.9%，占进出口总额比重比上年同期提高2.3个百分点。中小微企业生产有所改善，1-8月份规模以上中型和小微型企业增加值增速快于全部规模以上工业增速。

民间投资和民营企业进出口数据向好，体现出经济内生动力在增强。“坚持扩大内需战略，国内循环对经济发展的带动作用明显。上半年，国内需求对经济增长的贡献率超过了80%。内需扩大带动了进口的增加，贸易强国稳步推进，外需拓展也促进了出口的增长。”付凌晖说。

稳定恢复态势仍将延续

展望下一阶段，市场普遍认为，中国经济韧性犹在，还将延续稳定恢复的态势。

光银国际发布的研报认为，中国将继续保持宽松的货币政策和扩张的财政政策，以缓解经济下行的风险，从而确保中国的经济实力能够可持续复原。当前中国经济正在本地需求和对外贸易稳步回升的刺激之下，延续平稳恢复的态势。预计中国整体宏观经济状况将继续保持稳中向好，国内生产总值（GDP）将在2021年增长8.4%。

中信证券发布的研报预计，8月或为全年经济低点，后续在政策的多维度支持下，经济表现将逐月向上，9月反弹幅度将决定三季度经济增速的绝对水平。综合考虑7月下旬以来的散点疫情的持续时间和影响范围，以及一些时点性因素，在剔除基数效应后，可能三季度的经济表现或接近一季度。如果9月份的制造业和基建投资能延续改善趋势，同时消费景气回升向上，那么9月份的经济表现将明显好于8月份。

“随着疫情得到控制，汛情影响消除，支撑中国经济增长的因素会持续发挥作用，中国经济发展韧性还会继续显现，经济运行保持在合理区间是有信心、有条件的。”宁吉喆说。

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