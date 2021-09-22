人民网北京9月22日电 （记者许维娜）为期三天的中秋小长假刚落下帷幕，“十一”黄金周也紧随其后。多方数据显示，人们的出游意愿进一步得到释放，以周边游、省内游为主的出游形式受到游客追捧。另有机构认为，这类出游形式有望持续火热延续至国庆假期。

据文化和旅游部数据中心测算，2021年中秋假期3天，全国累计国内旅游出游8815.93万人次，按可比口径恢复至2019年中秋假期的87.2%。实现国内旅游收入371.49亿元，按可比口径恢复至2019年中秋假期的78.6%。

以北京为例，记者从北京市文旅局获悉，今年中秋节，北京市重点监测的202家旅游景区共接待游客160.4万人次，较2019年中秋节增长34.7%；营业收入13715.3万元，较2019年中秋节增长2.1倍。

日前，多个平台也相继发布了中秋节假期旅游数据，“80后”“90后”“00后”依然是旅游出行主力。不少消费者选择了赏月赏烟花、夜光大巡游等景区活动，另外，备受追捧的新鲜打卡地“北京环球影城”效应持续发酵，北京成最热目的地。

来自携程方面数据显示，今年中秋节也是近年来周边游需求最为旺盛的一个小长假。周边游预订人数占出游总人数比例为56%，高于2019年中秋水平，也高于今年以来的端午、清明小长假水平。

携程研究院战略研究中心高级研究员沈佳旎表示，许多游客打消了原本的跨省游计划，取而代之的是周边游选择。同时，随着旅游消费需求日益多元化，在本地及周边地区“微度假”正在成为人们生活方式的一部分，除了传统的旅游景点外，各类度假综合体、主题乐园、房车营地等玩法也被更广泛地接受。

在中秋出游人群方面，记者注意到，周边游群体中过半都是年轻用户。“90后”“00后”用户占周边游群体的54%。年轻人中秋喜欢去哪里玩？飞猪数据显示，按照订单量排序，“00后”最喜爱的中秋目的地中，北京、杭州和重庆位列前三，成都、上海、广州、武汉、深圳、昆明及长沙均在前十。

随着年轻人成为出游主力，旅游的内涵和外延都在发生变化，个性化、小众化的沉浸式体验受到青睐，也激发了旅游供给的持续创新。在飞猪平台上，赏月、观星、乐园、温泉、沙漠、徒步、房车、自驾、乡村及美食成为中秋出游热搜关键词。

与此同时，随着旅游市场的复苏，消费市场热度不减。北京市商务局重点监测的百货、超市、专业专卖店、餐饮和电商等业态百家企业实现销售额26.6亿元，同比增长9.2%。

“中秋和国庆文旅消费一般占到全年5%以上，集中消费特点明显。短距离、少切换、周边深度游和品质游是趋势，高档酒店、餐饮消费、特色民宿以及乡村旅游景区需求有望保持较大增长，旅游年龄也依然保持年轻化特点。”上海商学院酒店管理学院教授邹光勇表示。

此外，邹光勇还指出，受市场新热点和产业政策影响，夜间消费、冰雪旅游、横琴一体化文旅消费等全国性或区域性的相关文旅重点项目都可能会形成消费热点。

(责编：刘佳、吕骞)