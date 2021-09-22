人民网北京9月21日电 近期，中国传媒大学经济与管理学院师生、校友志愿者来到内蒙古科右前旗哈拉黑中学，通过物资赠送、教育支持等方式启动了“传递‘媒’好未来”公益活动。

中国传媒大学党委书记、校长廖祥忠和旗委书记孙书涛，共同为“中国传媒大学MBA公益中学”揭牌。

旗委常委、政府副旗长杨磊在仪式上表示，哈拉黑中学将借助中国传媒大学的优质教育资源，加强对教育教学、师资培训的探索和研究，科右前旗要继续按照“教育强旗”的目标定位，把握发展机遇，携手传媒大学，不断开创校地合作、校地双赢的全新局面。

“用爱播撒梦想，用心点燃希望。”中国传媒大学经管学院书记薛永斌在仪式上表示，学院将联合社会各界爱心人士，一方面以公益助学和产业帮扶为双轮驱动核心，联合各方资源，努力让当地学生接受更良好的教育，实现德智体美劳的全面发展，成为祖国的栋梁之才；另一方面，将帮扶当地产业开发，增强造血功能。（实习生 刘可心）

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